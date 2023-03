El ex de Melania Puntas habla sobre la infidelidad de Yulen Pereira a Anabel Pantoja

MADRID, 7 (CHANCE)

Sin lugar a dudas la infidelidad de Yulen Pereira a Anabel Pantoja nos ha pillado a todos por sorpresa y es que la pareja parecía vivir en una luna de miel constante desde que comenzaron su relación tras 'Supervivientes'. En esta ocasión desde CHANCE hemos podido hablar con Juan Faro, la ex pareja de Melania Puntas, la chica con la que supuestamente el deportista le ha sido infiel a la sobrina de Isabel Pantoja."Somos gente joven y si el chico le fue infiel, que se coma sus mierdas. Yo no tengo nada que ver con esto, aquí todos somos mayorcitos" dejaba claro Juan desvinculándose completamente de este tema. Tras un viaje en Bali en el que ha podido desconectar de lo que sucedía en España, el youtuber regresaba a España completamente incrédulo sobre lo que había sucedido: "No sé ni quién es el chico. La verdad es que estoy un poco desconectado de todo esto".Aunque prefiere mantenerse al margen, Juan solo tuvo bonitas palabras para la que fuera su pareja, Melania: "Es una chica genial y le deseo lo mejor, la verdad". A pesar de la cordialidad, el joven no tiene ningún tipo de relación con su ex: "No hablo con ella, no hablo nada de ella".