El ex número dos de Fernández Díaz atribuye a Andorra la intervención de BPA

Dice que aportará pruebas en su declaración ante la justicia andorrana

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)

El exsecretario de Estado de Seguridad y número dos del ministerio de Interior cuando estaba liderado por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, mandó en noviembre una carta al jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, en la que atribuye al Principado la responsabilidad de la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA) y de Banco Madrid.

Según ha publicado La Vanguardia éste miércoles y ha podido confirmar Europa Press, la carta, que no obtuvo respuesta por parte de Espot, se ha incorporado recientemente al sumario judicial de la causa que investiga al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Andorra.

Martínez es uno de los investigados en la causa que se abrió después de la querella que presentó el Institut de Drets Humans d'Anodrra (IDHA) junto con el colectivo jurídico catalán Drets, y se pone en contacto con Espot porqué ambos coincidieron cuando éste último fue ministro de Justícia e Interior (2015).

En la misiva, el ex número dos de Interior niega que la acción financiera contra BPA tenga relación con la llamada 'Operación Cataluña', de hecho, asegura que dicha operación no existe y la califica de "relato mítico" alimentado por intereses que no provienen solo del entorno independentista.

Según argumenta, los hechos del mes de marzo del 2015 que desembocaron con la intervención de BPA no responden a una trama criminal, sino a una "convergencia de intereses" entre España y Andorra.

De hecho, asegura que con la perspectiva que dan las investigaciones judiciales sustanciadas y archivadas en España, las actuaciones que se llevaron a cabo se pueden calificar de "erróneas, pero nunca de delictivas".

Martínez detalla que el origen de la nota del FinCen no son fuentes "propias ni españolas, sino la información facilitada directamente desde Andorra", por lo que sostiene que si tras las investigaciones se considera que la información era incorrecta o fue deliberadamente exagerada, la explicación está en Andorra --afirma textualmente en la carta--.

Quién fue el número dos de Fernández Díaz encuentra "ridículo" que se hiciera toda esta maquinación para obtener datos bancarios de políticos independentistas catalanes y reitera que la información que se utilizó para la nota del FinCen proviene de investigaciones de la Unitat d'Intel·ligència Financera Andorrana (UIFAnd).

Dado que Espot no respondió a la carta, Martínez decidió hacerla llegar a la jueza instructora de la causa andorrana a finales de enero y, ésta, inmediatamente después ha optado por incorporarla al sumario.