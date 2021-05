El ex responsable de Policía Judicial niega que Villarejo manejara fondos reservados de la Comisaría General

Reconoce que recurrió a Villarejo para que le facilitara una dirección social para una empresa tras jubilarse

El ex comisario general de Policía Judicial Juan Antonio González García, que fue uno de los investigadores del 'Caso Gürtel' y cuyo nombre aparece reiteradamente en las agendas de José Manuel Villarejo -principal investigado en 'Kitchen'-, ha negado este miércoles en la comisión de investigación sobre esta trama en el Congreso que éste manejara fondos reservados de la Comisaría General.

"¿Qué tiene que ver Villarejo con los fondos reservados, de dónde saca usted eso?", ha señalado el ex mando policial ya jubilado en el tenso intercambio que ha mantenido con la diputada del Grupo Parlamentario Republicano Pilar Vallugera, a la que ha reprochado que diera por hecho determinados extremos publicados en prensa porque "no son verdad".

"Lo fondos reservados me los daban a mí", ha señalado el ex mando policial, que ha sido llamado a esta Comisión a pesar de que ya no estaba en activo en la Policía Judicial cuando se produjo la denominada 'operación Kitchen' dirigida presuntamente a espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. VILLAREJO, UN "INSPECTORCETE"

Según González García él era quien repartía estos fondos a los diferentes comisarios y luego se justificaban ante el DAO, por lo que ha descartado a Villarejo, a quien se ha referido como "un inspectorcete" de cualquier participación en esta dinámica mientras él estuvo al cargo. También ha negado que despachara con él o que fueran socios en ningún negocio.

El ex responsable policial ha comenzado su intervención, a preguntas de la diputada socialista Andrea Fernández, relatando un impresionante historial de persecución del delito que ha afectado a todos los partidos políticos, comenzando por los grupos de ultraderecha en la transición, las operación Malaya en Marbella, asuntos en ayuntamientos que afectaron a responsables del PSOE y por último la trama "Gürtel", que afectó al PP.

En este relato a mencionado a José Luis Olivera, al que nombró jefe de la UDEF y que cree que es buen policía, y ha afirmado que desconoce que este tuviera trato con Villarejo

Pese a desvincularse en todo momento de cualquier conocimiento sobre "Gürtel", un operación que dijo sólo conocer por la prensa, González García ha sido preguntado por el hecho de que, al jubilarse, creara una empresa cuyo nombre social fue durante seis meses un local de la calle Orense de Madrid propiedad de Villarejo.

La primera diputada que se ha interesado por este asunto ha sido Sofía Fernández Castañon, ante cuyas preguntas el compareciente ha reconocido que lo hizo por "miedo y cuestión seguridad", ya que él estaba muy señalado por la persecución a organizaciones criminales y no quería que se pudiera conocer su domicilio, si bien pasados seis meses fue al notario y cambió este dato para inscribir su empresa en su residencia habitual. En este punto el compareciente ha solicitado la intervención de la presidenta de la Comisión para no dar más detalles de este episodio que según él "nada tiene que ver con Kitchen".

El ex policía ha tratado de eludir también las preguntas sobre una especial relación de confianza con Villarejo, de quien se ha limitado a señalar que cuando él llegó a la Comisaría de Policía Judicial "ya estaba allí, porque llevaba desde el 94".

En otro momento de la comparecencia, el diputado popular Luis Santamaría le ha mostrado una foto en la que aparece junto a Villarejo y otros miembros de la policía imputados en Kitchen, si bien Gonzalez García se ha limitado a señalar que pertenecen a una comida a la que el hoy investigado les invitó cuando recibió una medalla al mérito policial.

BÁRCENAS LE PIDIÓ EXPLICACIONES

También ha sido preguntado por un episodio, reconocido por el propio Bárcenas, en el que éste le encuentra en un restaurante y se le acerca para preguntarle sobre la investigación de la trama que capitaneaba Francisco Correa.

"Yo estaba en el restaurante comiendo y entró Luis Bárcenas con Álvaro Lapuerta y otro diputado -ha relatado el ex policía ante la Comisión-. Y empezó decir el hijo de ..., que me está persiguiendo por orden de Rubalcaba, y venga a mirarme. Luego se levantó y vino a mi mesa y me dijo oiga quiero hablar con usted puedo tomar un café y empezó a decir que no tenia nada que ver, que él no era L.B., que si yo era un sicario de Rubalbaca, que yo filtraba todo a El País. Yo no quería dar escándalo y le dije era una investigación policial que iría al juzgado por una denuncia de unos de su partido, y me contestó que que bueno bueno y se levantó se fue. Y ya está".

A lo largo de su intervención el ex responsable de policía judicial también ha sido preguntado por una supuesta campaña contra él orquestada por el PP cuando comenzó a a investigar Gürtel, y en este punto el ex policía ha mencionado al ex ministro del PP Francisco Álvarez Cascos, que se refirió a él como "camarilla de Canillas" al servicio del ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y que falsificaban pruebas.

"NO ERES DE LOS NUESTROS"

También ha relatado dos anécdotas con este ministro socialista, una de ellas cuando investigaban Gürtel ya que, lejos de intervenir en nada en esta investigación, les pidió a él y a su equipo que tuvieran cuidado con este asunto al tratarse de "una cosa delicada". Y así actuaron, llevando sólo el asunto a la Fiscalía Anticorrupción cuando comprobaron fehacientemente la información de los denunciantes.

En otra ocasión, ha reconocido que ya harto de las presiones sobre este asunto acudió al despacho de Pérez Rubalcaba para pedirle ser cesado, a lo que éste le respondió: " Pero si tú no eres de los nuestros, joder".

También ha negado el compareciente determinadas afirmaciones realizadas supuestamente por Villarejo que le ha apuntado el diputado Santamaría, como el hecho de que hubiera un plan en el Ministerio del Interior para eliminar al ex director de la Guardia Civil Luis Roldán. "¿Quiere decir matarlo? Por favor por favor", ha respondido el compareciente sobre este extremo, visiblemente asombrado e indignado.

"Yo he vivido muchas cosas de éstas, porque cuando hay personas de relevancia social en las investigaciones malo", ha añadido en relación con las presiones que solían aparecer alrededor de investigaciones de cierto calado mediático y político.