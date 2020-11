Exalcalde Lugo recomienda a Lastra "pensar siete veces" antes de responder a los críticos del PSOE

LUGO, 19 (EUROPA PRESS)

El ex alcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, ha vuelto a mostrar sus malestar por las palabras pronunciadas por la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, para zanjar las críticas de históricos del PSOE por el acuerdo de la formación con Bildu en relación a los presupuestos generales.

"Que acepte este consejo de una persona mayor, no estaría mal que cuando diga una cosa de esas las piense siete veces", ha recomendado a Adriana Lastra después de que esta asegurase no son los "mayores" los que gobiernan ni los que dirigen ahora el partido. "Somos una nueva generación a la que toca dirigir el país y la dirección del PSOE", señaló.

Al respecto, Orozco, de 73 años que milita en el PSOE desde 1977, ha ironizado con que ya se encuentra "en la tercera edad". "Ya soy mayor y, pese a ser mayor, pienso y pienso dentro de mi propio partido y porque verbalice lo que pienso no pasa nada", ha sostenido.

El exalcalde, que llegó a presidir el partido en Galicia, se ha pronunciado de este modo después de que el martes ya criticase a través de la red social 'Twitter' tanto la actitud de Podemos sobre las cuentas como las palabras de Lastra.

"¿Hay que estar calladito para que esto sea un cementerio de pensadores calladitos?. Eso no me parece de recibo y por eso dije lo que dije", ha manifestado.

Además, ha vuelto a cargar contra Podemos por su enmienda a las cuentas presentada junto a ERC y Bildu. Así, ha afirmado que "no es de recibo" que un partido de gobierno llegue a un cuerdo con otro partido sin conocerlo la ministra (de Hacienda)" y que "haya que aceptar esa deslealtad" a través de un cambio en la comisión.

Es por ello que ha acusado a la formación de Pablo Iglesias de "hacer la guerra por su cuenta sin ser conscientes que forman parte de un gobierno en un momento muy difícil", en el que se debe remar "en el mismo sentido".

"Yo no estoy en contra de lo que firmaron contra los desahucios (en la enmienda de Podemos), pero hay que buscar otra manera de hacerlo. Eso me indigna. Yo soy mayor, no estoy para dar tabaco, tengo una razón y lo que pienso lo verbalizo y nadie me va a quitar mis ganas de pensar", ha zanjado.