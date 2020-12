Exalcaldes de Barcelona apuestan por generar acuerdos para reforzar la capitalidad de la ciudad

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

Los exalcaldes de Barcelona Xavier Trias (CiU), Jordi Hereu (PSC), Joan Clos (PSC) y Narcís Serra (PSC) han apostado por generar acuerdos y compartir objetivos comunes para reforzar la capitalidad de la ciudad y que ésta pueda asumir los nuevos retos que marca la crisis de la Covid-19.

Lo han hecho este martes en el marco del ciclo (Re)Imaginem Barcelona de Barcelona Tribuna, en la sesión telemática 'Un projecte per Barcelona', moderada por el presidente de la Societat Económica Barcelonesa d'Amics del País, Miquel Roca i Junyent.

Hereu ha asegurado que el gran reto de Barcelona ante las dificultades es que "vuelva a ser ejemplo del pacto como método y filosofía", y ha pedido al Gobierno de Ada Colau que lidere para defender el papel de las ciudades, entre otras cosas.

Considera que el pacto metropolitano es de estricta necesidad y ve determinante un pacto por la vivienda que implique actores públicos y privados: "Tenemos que hacer la nueva revolución de la vivienda metropolitana", ha defendido.

Por su parte, Trias ha señalado que en el Ayuntamiento no hay "una cultura de entenderse", lo que ha calificado como una gran equivocación, y cree que podría revertirse porque no buscar el entendimiento no sirve de nada, ha dicho.

Ha valorado que Barcelona se encuentra capacitada para dar "un salto hacía adelante" tras la crisis, aunque ha apuntado que su futuro va ligado a la falta de vivienda y a la actividad económica, y considera que debe ser generosa con los territorios del resto de Cataluña.

FALTA DE OBJETIVOS COMPARTIDOS

Serra ha constatado falta de objetivos compartidos y cree que la salida para revertir las desigualdades es que el Ayuntamiento asuma la mayor parte de las políticas sociales, lo que permitiría afrontar con más medios la política de vivienda, según él.

Asimismo, ha opinado que la respuesta de Barcelona al cambio climático marcará la imagen internacional de la ciudad, que considera que debe apostar "mucho más claramente" por la investigación, los másteres, los doctorados y los centros de investigación para mantener el estatus de smart city.

VISIÓN METROPOLITANA

Para Clos, la visión metropolitana continúa siendo la asignatura pendiente de Barcelona porque "se podrían derivar muchas otras consecuencias de un hecho metropolitano bien organizado", y cree que la ciudad debería abordarse mediante temas concretos y no cruciales.

Además, ha asegurado que el destino de Barcelona está íntimamente ligado al del resto de Cataluña porque forman parte de la misma realidad cultural y poblacional: "No podemos tener una Generalitat dividida e inefectiva y una Barcelona óptima. El debate sobre Barcelona debe ser el debate sobre Cataluña".