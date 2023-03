EL exchofer de Bárcenas se querella contra el presidente de la AN por revelación de secretos en 'Kitchen'

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La defensa de Sergio Ríos, quien fuera chófer del extesorero del PP Luis Barcenas, ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, por un delito continuado de revelación de secretos y por cohecho tras conocerse las conversaciones que mantuvo por Whatsapp con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez durante la instrucción de la causa 'Kitchen', en la que el que fuera 'número 2' de Interior está encausado.

Tal y como adelanta la Cadena Ser y confirman fuentes jurídicas a Europa Press, el exchofer ha presentado además una segunda querella, esta vez contra los fiscales anticorrupción del caso y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid --donde están aforados-- por omisión de perseguir el delito ya que teniendo acceso a esas conversaciones se abstuvieron de emprender acciones.

Esos chats de WhatsApp salieron a la luz cuando la Audiencia Nacional terminó de incorporar a la plataforma digital todo el material derivado de las pesquisas sobre el espionaje parapolicial que se habría orquestado desde el Ministerio de Interior entre 2013 y 2015 contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno para robarles todo el material comprometedor que pudieran tener del partido o sus dirigentes.

Fuentes fiscales indican que los hechos ya se investigaron en su día para acabar concluyendo que Navarro se limitó a mantener un contacto cordial con Martínez sin que llegara a facilitarle nada sobre las pesquisas judiciales.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, puso fin a sus indagaciones en julio de 2021 procesando al ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz como presunto 'cerebro' de la 'Kitchen' junto a otras diez personas, entre ellas Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y ex comisarios como José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño o Andrés Gómez Gordo.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 15 años de cárcel para Fernández Díaz y Martínez; mientras que los Bárcenas interesan 41 años para ambos; el PSOE, 47 años y 10 meses para el primero y 38 años y 3 meses para el segundo; y Unidas Podemos, 41 años para los dos también.

García Castellón acordó el pasado 3 de marzo suspender temporalmente el acceso de las partes personadas a esos 23 chats de Whatsapp del volcado del móvil del ex secretario de Estado de Seguridad para salvaguardar el interés general y la seguridad nacional dado que "se podrían ver comprometidos por un acceso íntegro a tales elementos".