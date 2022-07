¡EXCLUSIVA! Ana María Aldón llega a Madrid para su aparición en 'Viva la vida', con la notable ausencia de Ortega Cano

MADRID, 24 (CHANCE)Tras su misteriosa desaparición del programa 'Viva la Vida' donde era colaboradora, Ana María Aldón reaparecerá en su última emisión, tal y como confirmó ayer Emma García.

Europa Press ha conseguido en exclusiva las imágenes de la mujer de José Ortega Cano llegando a Madrid para su aparición estelar en el final de 'Viva la vida'. Ana María llegaba sola, una vez más sin la compañía de su marido, quien ahora mismo descansa en su residencia de Costa Ballena,

En estas imágenes exclusivas hemos podido ver a Ana María Aldón llegando cabizbaja y confesando sufrir un fuerte dolor de cabeza: "Me duele un montón la cabeza, traigo la cabeza como un bombo".

También hemos querido preguntarle acerca del estado de ánimo de José Ortega Cano, ya que en sus últimas apariciones se ha mostrado de bastante mal humor, a lo que Ana María responde: "Perdona, no te voy a responder, estoy súper agotada".

La mujer del torero ha guardado silencio al preguntarle si son ciertos los rumores que indican que está buscando otra vivienda en la capital para distanciarse de su marido.

A pesar de que hace unos días se confirmara que Ana María Aldón habría pasado unos días en Albacete, visiblemente molesta ella misma lo desmiente: "No he estado unos días en Albacete, no sé de dónde te sacas la información".