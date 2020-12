EXCLUSIVA: Blanca Romero rompe su silencio sobre Rafael Amargo: "Son todo tonterías"

MADRID, 20 (CHANCE)

Parece ser que finalmente Blanca Romero si va a estar en elenco de la obra 'Yerma'. Y es que mucho se ha hablado estas últimas semanas de la extraña desaparición de la actriz en la obra de Rafael Amargo y muchos aseguraban que debido a la polémica del bailaor con la justicia, había decidido retirarse y no formar parte de la función. Ahora, la intérprete ha roto su silencio por primera vez y ha hablado alto y claro: sí va a actuar en dicha obra.

En cuanto a su mala relación con Rafael Amargo tras ser este detenido, Blanca Romero confiesa que: "No, Son todo tonterías, está todo claro". Sobre por qué no ha actuado con ellos todavía, asegura que es porque: "Tengo problemas de fechas". Y además, desvela que cuando vaya a actuar con sus compañeros lo anunciará para que no haya malos entendidos: "Cuando sea el día yo lo avisaré para que no haya estas confusiones".

De esta manera, Blanca Romero ha dejado claro que no tiene mala relación con Rafael Amargo y que sí que va a actuar en 'Yerma'. Estos días de atrás no ha ido con sus compañeros porque ha tenido problemas de fechas y ha sido incapaz de compaginar la actuación con otros motivos profesionales.