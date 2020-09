EXCLUSIVA. Gloria Camila niega tajantemente un acercamiento con Rocío Carrasco

MADRID, 30 (CHANCE)

La periodista Marisa Martín Blázquez ha contado en exclusiva, en "El programa de Ana Rosa", que Rocío Carrasco habría mandado un mensaje a su hermana, Gloria Camila Ortega, para preocuparse por ella y por José Fernando después de siete años sin saber nada de ellos. Un acercamiento que habría dejado descolocada a la hija de Ortega Cano, que después de comentarlo con su padre, habría decidido mantener en secreto al dudar de la intención de Rociíto.

Sin embargo, nada hay de cierto en este supuesto acercamiento, y Gloria Camila ha desmentido en exclusiva ante nuestros micrófonos, "totalmente y rotundamente", que su hermana le haya mandado un mensaje.

- CHANCE: Preguntarte si es verdad el acercamiento con tu hermana. Dicen que te ha llamado, que se ha puesto en contacto, ¿eso es cierto?

- GLORIA CAMILA: ¿El qué?

- CH: Que hay un acercamiento con tu hermana Rocío, que se ha puesto en contacto contigo. ¿Nos lo puedes confirmar o desmentir?

- GLORIA CAMILA: No, lo niego totalmente y rotundamente.

- CH: ¿Qué te ha parecido la portada de hoy de Fidel que le podrían quitar la casa del sur y la casa de aquí de Madrid?

- GLORIA CAMILA: ¿Sabéis que pasa? Yo estoy todos los días trabajando, voy, vengo, entro y salgo y no veo la tele para nada. Entonces, no tengo ni idea de lo que me decís.