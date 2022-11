¡Exclusiva! La Infanta Elena desvela cómo se encuentra el Rey Juan Carlos tras el polémico podcast de Corinna

MADRID, 28 (CHANCE)

Relajada y en su ambiente tras un fin de semana muy especial compitiendo en uno de los torneos hípicos más importantes de nuestro país, la Madrid Horse Week, y disfrutando de una de sus grandes pasiones, los caballos, la Infanta Elena ha dejado a un lado el habitual hermetismo que siempre muestra ante las cámaras para contarnos cómo se encuentra tras su aparatosa caída y cómo está el Rey Juan Carlos, en el punto de mira por las polémicas revelaciones que Corinna Larsen está haciendo sobre su relación en el podcast 'Corinna y el Rey'.

"Bien, bueno, estoy muy bien, lo que pasa que hay cosas que pasan" ha explicado, quitando hierro al tremendo susto que se llevó horas antes, cuando su caballo se frenó en seco ante un obstáculo, derribándola y haciendo que por unos segundos todos nos temiésemos lo peor. Afortunadamente, todo se quedaba en una anécdota al verla levantándose y sacudiéndose la arena con una sonrisa con la que dejaba claro que se encontraba bien.

Humilde y asegurando que "hay jinetes mucho mejores que yo, no se preocupe", Doña Elena ha hecho un balance positivo de la competición a pesar de que la suerte no le ha sonreído en esta ocasión, ya que a su caída se sumó un nuevo contratiempo al no poder terminar el recorrido porque su caballo se negó a saltar uno de los obstáculos: "Dentro de lo que cabe estoy satisfecha sí. Hay que pasar la experiencia y ya está" ha reconocido.

Más habladora que nunca, la hermana del Rey Felipe VI ha confesado sus ganas de que llegue la Navidad - "sí, gracias" ha apuntado con una sonrisa - y, a pesar de no revelar si viajará a Dubai en estas fechas tan especiales para visitar a su padre, sí ha asegurado que Don Juan Carlos se encuentra "muy bien".