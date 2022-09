¡Exclusiva! Lucía Villalón y Gonzalo Melero por fin están en casa con su pequeño Diego

El pequeño, que nació el pasado 29 de agosto, ha demostrado ser un luchador y después de ser intervenido en dos ocasiones de gastroquisis, ha recibido este jueves el alta hospitalaria

MADRID, 16 (CHANCE)

¡La mejores noticias! Lucía Villalón y Gonzalo Melero ya disfrutan en casa de su hijo Diego. Tal y como ha podido conocer en exclusiva Europa Press, el pequeño, que nació en el madrileño Hospital de La Paz el pasado 29 de agosto y que con apenas una semana de vida fue operado en dos ocasiones, ha demostrado su fortaleza y este jueves 15 ha recibido el alta hospitalaria.

Han sido días duros y complicados para la pareja y para el pequeño, diagnosticado de gastroquisis - una enfermedad en la pared abdominal por la cual los intestinos están fuera del cuerpo - durante el embarazo e intervenido minutos después de llegar al mundo. "Le operaron nada más nacer para introducirle la mitad de los intestinos en su pequeño abdomen y está siendo súper fuerte. Ahora aguantando poco a poco para ver como le van introduciendo el resto" explicaba Lucía en redes sociales en su primera publicación tras el nacimiento de su primer hijo. "Está siendo difícil, muy intenso y agotador, a la vez que lo mejor que nos ha pasado en esta vida y no es fácil de gestionar" reconocía la periodista deportiva, muy agradecida por los mensajes de cariño recibidos tras convertirse en mamá.

Una semana después, Lucía reaparecía en Instagram para compartir un momento único, la primera vez que cogía a Diego en brazos. "Yo, absolutamente agotada* ÉL, absolutamente perfecto* A este campeón le pudieron operar por segunda vez, le introdujeron los intestinos en la tripita y ahora está peleando para que funcionen" revelaba emocionada, confesando que la lucha del pequeño no había terminado todavía, ya que ahora tocaba "intentar que respire solito después del ajetreo de estos días".

Un paso importantísimo que, desgraciadamente, Diego no conseguía en un primer momento, como días después confesaba Lucía completamente derrumbada: "El pasado viernes hicimos el primer intento de extubarle y no salió bien; tenía un edema en la glotis y no podía respirar, se ahogaba. El viernes fue, sin ninguna duda, el peor día de mi vida. Una piedra en el camino que, yo como madre, no voy a olvidar jamás. Por primera vez sentí miedo de perder a mi hijo y no hay nada más espantoso que eso".

Afortunadamente todo quedó en un gran susto y el pequeño conseguía respirar por sí mismo, como la periodista compartía emocionada dando nuevas muestras de su fortaleza en estos durísimos momentos: "En una UCI de neonatos, al parecer, esto sucede muchas veces. Le volvieron a intubar y hemos pasado el finde con corticoides para bajar la inflamación. Nos costó unos días más de lo previsto, pero ayer por fin lo conseguimos. ¡Diego ya respira él solito!".

"Las cosas no salen como uno quiere, todo iba increíble después de la segunda operación de la tripita y estábamos muy animados, pero siempre puede haber contratiempos, riesgos y sustos horribles. Pero aquí seguimos luchando y aprendiendo y ya vamos a por el siguiente reto: poder comer leche materna por la sondita y que el intestino empiece a tolerarla", añadía optimista hace justo una semana.

Desde entonces, ni Lucía ni Gonzalo han dado más información acerca del estado de salud de su bebé, pero fuentes cercanas a la pareja nos han confirmado que Diego se encuentra tan bien y tan fuerte que, apenas dos semanas después de llegar al mundo y tras demostrar su fortaleza, ya ha recibido el alta hospitalaria. Sin duda, uno de los momentos más especiales en la vida de la pareja, que ya disfruta en casa de su pequeño.