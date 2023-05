¡Exclusiva! Primeras declaraciones de Manuel Díaz 'El Cordobés' sobre la ruptura de Alba Díaz

MADRID, 23 (CHANCE)

El pasado mes de marzo Alba Díaz se dejaba ver en público de lo más romántica junto a Alberto García. La cita tuvo lugar en la Plaza de Toros de Navalcarnero, donde el padre de la joven toreaba. Aunque los dos se mostraron de lo más acaramelados durante la corrida, tan solo dos meses después se hacía pública su ruptura.

La joven utilizaba sus redes sociales para confirmar que habían decidido seguir por caminos separados por no coincidir en su visión de futuro. Aprovechaba para asegurar que siempre le guardará un respeto y cariño especial, pues ha sido una persona muy importante en su vida y seguirá siéndolo como amigo.

Recientemente tenía lugar el concierto benéfico del cantante D'Pineda al que Manuel Díaz 'El Cordobés' no faltaba. Demostrando una vez más su lado más solidario, no dudó en apoyar el proyecto de su amigo. El torero confesaba que Triana no había podido acompañarle por estar en plena época de exámenes y disculpaba también la ausencia de Alba por estar en Madrid.

Recordando el nuevo estado de soltera de su hija, el torero aseguraba que todavía es joven y que lo más importante en la vida es ser feliz. "La vida sigue, lo que tiene que estar es feliz y es lo importante, la vida son pruebas y pruebas" argumentaba. Como no podía ser de otra manera, es uno de los pilares fundamentales en la vida de su hija y ahí estará para darle su apoyo y sostenerla en los momentos más difíciles.