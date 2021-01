EXCLUSIVA: Zayra Gutiérrez se vuelve a saltar las normativa impuesta por la Covid

MADRID, 30 (CHANCE)

El vídeo del día La economía española sufre caída histórica del 11% en

2020.

Parece que no escarmienta y lo peor de todo, que no es consciente de que estamos en una situación catastrófica por la pandemia originada de la Covid. Zayra Gutiérrez lo ha vuelto a hacer, ha salido de fiesta con amigos por la tarde en la capital y se ha dejado ver rodeada de muchos jóvenes que, al igual que ella, no llevaban la mascarilla reglamentaria en su rostro. Y poco le importaba, ya que la hija de Guti se ríe, abraza, y no respeta tampoco la distancia mínima.

Estas imágenes lo único que demuestran es que la hija de Arantxa de Benito se toma a cachondeo la situación tan delicada que está viviendo todo el país. Hace unas semanas ella misma utilizaba las cámaras de Europa Press para pedir perdón por su comportamiento, pero lo cierto es que ya no nos creemos esas disculpas porque sigue haciéndolo semana tras semanas.

Le hemos preguntado a Zayra Gutiérrez si ya ha podido conocer a su hermano pequeño y nos ha confesado que: "Sí", pero no tiene muy claro a quién se parece: "No lo sé, todavía es muy pequeño". La hija de Arantxa de Benito ha querido desmentir que tenga una mala relación con su padre: "Es falso, obviamente es falso" y ha dejado claro que goza de una buena relación con él.

Zayra Gutiérrez nos confiesa estar muy arrepentida por aquellas imágenes en las que la veíamos saltarse el toque de queda y hacer caso omiso a las normas impuestas por la Comunidad de Madrid, pero de nada sirve ese arrepentimiento porque este viernes lo ha vuelto a hacer.