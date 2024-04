El excomisario Villarejo, sobre si mantiene que hay un montaje contra Zaplana: "La verdad es la verdad"

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha acudido este viernes a los juzgados de Valencia, donde estaba citado a declarar como testigo por el caso Erial --aunque finalmente se ha pospuesto a otro día-- y, preguntado por si mantiene su versión de que hay un montaje contra el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana, ha dicho: "La verdad es la verdad, la diga Agamenón o el porquero".

Villarejo se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Valencia, cuando abandonaba la sede tras comunicarle el tribunal del caso Erial --procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat-- que debía acudir otro día a testificar.

"El tiempo nuestro no es importante. El tiempo importante es el de los señores que dirigen el tinglado. Es que es la vida", se ha quejado a los periodistas al no haberle comunicado la Audiencia con anterioridad que no debía acudir hoy al juzgado.

Antes de abandonar la sede judicial se ha cruzado con Zaplana y, preguntado al respecto, ha dicho que éste le ha saludado porque "el hombre me ha visto en alguna de mis intervenciones y me ha dicho que me agradecía que hubiera venido. Yo le he dicho que era mi obligación", ha señalado.

Y preguntado por si sigue pensando --tal y como declaró en una comisión-- que esta causa judicial es un montaje contra Zaplana, ha respondido: "Yo prefiero atenderles cuando declare. Pero ahora, por respeto al tribunal, permítanme que no me extienda. Pero bueno, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o el porquero", ha indicado. "Hay que seguir creyendo en el Estado de Derecho. Si no esto es un caos, la verdad", ha agregado.

Interpelado por si mantiene que los conocidos como 'papeles del sirio' que originaron Erial "se habían colocado" en la vivienda de Zaplana, ha dicho: "No lo dejé caer. Simplemente, a preguntas de una de sus señorías, dije cuál era mi experiencia y nada más". Preguntado por si es una opinión o una información que tenía, ha agregado: "Yo, las opiniones, soy letrado en ejercicio y sé un poquito de dilucidar lo que es una opinión, lo que es una evidencia, un dato o una vivencia. Entonces, casi siempre, cuando testimonio lo hago en base a mi vivencia. Las opiniones son para los expertos y forenses".

Villarejo, preguntado por si pensaba seguir en Valencia hasta que tuviera que declarar, ha dicho que "no". "Me encanta Valencia pero tengo 300.000 líos y cosas en Madrid que atender y una familia y esas cosas", ha apostillado. "Todos los líos que me afectan a mí, en los que hay cuarenta y tantas piezas, todavía están pendientes de dilucidar", ha agregado.

"Luego la gente se queja y dice que miento y esas cosas pero nadie me ha probado ninguna de las cosas que he dicho como que eran falsas. Y luego, además, lamentablemente mi vida es tan pública que los diarios, las grabaciones... No puedo negar nada. Yo creo que ése es el miedo que tiene la gente sobre mi vida".