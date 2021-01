Un exconcejal del PSPV en Agres (Alicante) arrebata la Alcaldía a Compromís en una moción de censura apoyada por el PP

ALICANTE, 12 (EUROPA PRESS)

El exconcejal del PSPV en la localidad alicantina de Agres Rafael Sanjuan asumirá la Alcaldía de la población tras prosperar, con el apoyo de los tres ediles del PP, la moción de censura que presentó el pasado 24 de diciembre contra del primer edil de Compromís, Josep Manuel Francés ('Junts per Agres').

La moción ha salido adelante este martes, lo que otorga a Rafael Sanjuan el bastón de mando de la pequeña localidad alicantina ubicada en la comarca de El Comtat tras casi dos años de gobierno de la coalición.

En el pleno municipal, que se ha celebrado este martes sin público debido a la situación meteorológica y ha sido retransmitido por el Ayuntamiento, la moción presentada por Sanjuan ha sido aprobada por cuatro votos, incluidos los de los tres ediles del PP, María García, Venancio Pascual y Enrique Ribera.

Durante la sesión, el exconcejal socialista ha señalado a Francés por ser "el verdadero responsable de la moción de censura" y ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que "no se trataba de un asunto personal", sino que se debe a las diferencias políticas en la aprobación de los presupuestos municipales del año 2020.

"No tengo nada personal contra ti y nunca lo tendré, pero no voy a consentir que me pongas contra la espada y la pared; la moción de censura te la has puesto tú", ha indicado Sanjuan. Asimismo, ha defendido que "no es un cunero" y ha pedido a los vecinos que lo vean como un "paracaidista", debido a que "siempre ha trabajado por el bien del pueblo".

En la misma línea, Sanjuan ha manifestado que, pese a no residir en la localidad, ha pagado los desplazamientos de su bolsillo y ha tildado de "vergüenza" que se le intente "tratar como un tránsfuga".

Por su parte, el hasta ahora primer edil de Agres, Josep Manuel Francés --Compromís-- ha rechazado la maniobra encabezada por el exconcejal del PSPV al que ha acusado de ser "un cunero" y "un forastero" que "de manera arrogante ha pretendido hacerse con la Alcaldía".

"Piense si vale la pena inmolarse y destruir 40 años de carrera política para convertirse en un tránsfuga y cargarse un proyecto político con el apoyo de la derecha", ha declarado el líder de 'Junts per Agres'. Igualmente, Francés ha defendido durante su intervención la gestión económica de Compromís al frente del Ayuntamiento en los últimos dos años y ha cargado contra la moción de censura: "Es un insulto y un ataque a la democracia".

El vídeo del día Don Juan Carlos será Rey “vitaliciamente” al estilo de Japón

PRESUPUESTOS

La moción de censura fue presentada por Sanjuan el día 24 de diciembre con el respaldo del PP y después de que, un día antes, el edil del PSPV se diera de baja del partido. Fuentes de la agrupación comarcal socialista han explicado a Europa Press que el concejal solicitó permiso al partido para llevar a cabo la moción de censura pero, ante la negativa de la formación, decidió abandonar sus filas y pactar de manera "independiente" la maniobra con el Partido Popular.

Las diferencias políticas entre ambos socios de investidura en Agres se han manifestado durante los últimos meses debido a que Compromís hizo una propuesta para aprobar los presupuestos del año 2020 en noviembre, la cual fue rechazada por el edil del PSPV y los tres concejales del PP.

Dicha situación derivó en una cuestión de confianza, planteada por el propio Francés, que además perdió, lo que abrió la posibilidad de que alguno de los miembros de la corporación municipal presentara una moción de censura.

Desde el PSPV consideran que el concejal Sanjuan "tendría que haber hecho caso a las indicaciones del partido", pero también han señalado a Compromís por "cerrar demasiado pronto las puertas del diálogo".

Por su parte, la formación de Compromís en la provincia de Alicante ha intentado parar la moción en las últimas horas. La coalición exigió ayer lunes, al presidente de la Diputación y del Partido Popular en la provincia de Alicante, Carlos Mazón, que detuviera esta situación "impulsada por su partido en Agres junto a un tránsfuga del PSPV propuesto para alcalde".

El portavoz, Gerard Fullana, ha criticado al 'popular' por "demostrar que los pactos alcanzados para el presupuesto de la Diputación era una mera fotografía". "No se puede pregonar una cosa y hacer la contraria. Con la que está cayendo propiciar una moción de censura que va a provocar que un único concejal socialista cunero se convierta en alcalde es un hecho inadmisible y recuerda demasiado al manual zaplanista", ha añadido.

Por último, Compromís ha reclamado al PSPV "más seriedad" en el control de sus concejales "cuneros" y ha puesto como ejemplo lo sucedido en las comarcas alicantinas, donde cargos como los de Agres o La Torre de les Maçanes "que ni siquiera viven en los municipios en los que se presentan, acaban decidiendo sus alcaldías en un cambio de filas".