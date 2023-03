Dos exconsellers de la Generalitat se desmarcan de la 'Gürtel' y aseguran que no conocían a 'El Bigotes'

Rosado sostiene que firmó facturas troceadas porque creía que se "siguieron los cauces normales"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Los exconsellers de Sanidad de la Generalitat Valenciana Manuel Cervera y Luis Rosado se han desmarcado de 'Gürtel' en su declaración este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por algunas de las adjudicaciones a la trama al tiempo que han asegurado que no conocían a uno de sus cabecillas, Álvaro Pérez 'El Bigotes'.

"Cuando íbamos a los actos del partido yo iba en el gallinero, era uno más de los que estaban allí y veía a un señor con un bigote impresionante", ha reconocido Cervera a preguntas de la Fiscalía dejando claro que, con todo, nunca se reunió ni tomó un café con 'El Bigotes. "Nunca hablé con él, ni de esto ni de nada", ha añadido.

Cervera, que se enfrenta a una petición de ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación, también se ha apartado de la contratación con Orange Market, una de las empresas de la Gürtel, afirmando que él no tenía competencias para ello, sino que las mismas estaban delegadas "en todas las direcciones generales".

El Ministerio Público ha abordado a Cervera acerca del vídeo expuesto en la presentación del acto de inauguración del Hospital Clínico, un evento de "muchísima relevancia" y al que acudió el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps.

"Yo no supervisaba vídeos, pero mi única preocupación era que el presidente Camps, como todos, son muy celosos de sí mismos y del puesto que ocupan. Mi única obsesión era que si yo salía una vez él tenía que salir 10. Si yo salía las mismas seguramente tendría algún enojo conmigo. Por eso supervisé ese vídeo", ha justificado.

"UN POQUITO INDIGNADO" CON 'EL BIGOTES'

Por su parte, el también exconseller Luis Rosado ha negado que tuviese algún tipo de intervención en ese acto de presentación. "No, yo fui invitado como fueron invitados otros cargos. Yo solo asistí", ha argumentado.

En relación al mismo, Rosado ha incidido en que él asistió al acto y comprobó que era "importante, interesante", y que en el mismo había una serie de pantallas que proyectaban unas imágenes "muy representativas de lo que iba a acontecer".

Rosado, que también se enfrenta a una petición de ocho años de inhabilitación, ha sido cuestionado por la factura que le giraron relativa al sonido del mencionado vídeo. "A mí me llegaban todos los días carpetas con documentos que tenía que despachar. En uno de estos documentos aparece esta factura. Yo siempre compartía con mi asesor cualquier cosa que tenía que firmar y en ese momento pregunte", ha apuntado.

Su asesor, ha continuado, le explicó que la factura se correspondía al evento celebrado en el hospital. "Entonces firmé, porque es un acto que yo he vivido. Firmé en ese momento", ha reconocido.

Preguntado sobre si era consciente de que firmó una factura que había sido ajustada para ser inferior a los límites del contrato menor, Rosado ha sido claro: "Pensaba y sigo pensando que se siguieron los cauces normales de este documento. Consideré que debía firmarse".

En relación a 'El Bigotes', Rosado ha apuntado que nunca llegó a conocerle. "Nunca he hablado con él, nadie me lo ha presentado, no lo he visto nunca y no ha entrado en mi despacho", ha sostenido.

A este respecto, el exconseller ha reconocido que está "un poquito indignado" por la declaración de Pérez en el juicio. "Porque me cruzo con él por la calle y no sabe quien soy. Cuando le preguntaron me hubiera gustado que se hubiera dado la vuelta, porque no habría sabido quien soy", ha zanjado.