Dos exconsellers de Sanidad de Valencia piden su absolución en el juicio de 'Gürtel' por falta de pruebas

La vista oral concluirá este jueves después de que Camps haga uso de su turno de última palabra

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Las defensas de los exconsellers de Sanidad de la Generalitat valenciana Manuel Cervera y Luis Rosado han solicitado la absolución de sus clientes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la 'Gürtel', alegando la ausencia de pruebas contra sus representados.

Sendas peticiones han llegado durante la exposición de los informes finales de los respectivos letrados en lo que es ya la recta final de esta vista oral, en la que la Fiscalía Anticorrupción pide, entre otras cuestiones, un año de cárcel para el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.

"No hay ninguna prueba, ningún documento, ninguna conversación: no hay nada. Cuando no hay nada... ¿cómo me puedo defender? Esta dejación del principio acusatorio por parte de las acusaciones no huelga que este letrado tenga que atacar de una forma intuitiva aquellos hechos que sin fundamento alguno conducen o invocan a una sentencia condenatoria", ha criticado el abogado de Cervera.

En este contexto, el letrado ha incidido en que a lo largo de los 10 meses de vista oral "han pasado muchísimos testigos" por la sala "y ninguno ha identificado" a Cervera como responsable de las adjudicaciones.

"Después de 14 años de sufrimiento, de muerte civil, nos planteamos qué pruebas hay contra él: ninguna, absolutamente ninguna", ha respondido, criticando que la Fiscalía no haya "dedicado ni una sola línea" a explicar "cuál fue la conducta de Rosado". "Qué dijo, dónde fue, dónde estuvo. En miles de folios es un espíritu, un fantasma", ha apostillado.

Cabe recordar que, en su declaración en el juicio, que se produjo el pasado mes de marzo, Cervera y Rosado se desmarcaron de las adjudicaciones a la trama al tiempo que aseguraron que no conocían a uno de sus cabecillas, Álvaro Pérez 'El Bigotes'.

EL JUICIO CONCLUYE ESTE JUEVES

La sesión de este jueves se abrirá con la exposición del informe final por parte del abogado de Camps. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que, tras el mismo, se espera que el expresidente de la Generalitat haga uso de su turno de última palabra.

La vista oral, que arrancó el pasado mes de enero, quedará entonces vista para sentencia. En su declaración en la misma, Camps responsabilizó a la "dirección nacional" del Partido Popular de la contratación con Gürtel.

"Nuestro partido es un partido centralizado, somos militantes del PP de España, no somos un partido federado, somos un partido nacional. Quien me lleva la campaña electoral del presidente de la comunidad es el partido de España. Todo está diseñado desde la dirección nacional", aseguró a preguntas de Anticorrupción.