La exdiputada Sandra Julià, que estuvo tres años en el Congreso, deja Ciudadanos arremetiendo contra Arrimadas

Dice que Cs se ha convertido en "la alfombra del sanchismo" y que la dirección no asume sus errores y aparta a los que no son "palmeros"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La exdiputada Sandra Julià, que representó a Ciudadanos en el Congreso por la provincia de Castellón entre 2016 y 2019, ha anunciado este miércoles que abandona el partido porque cree que se ha convertido en "la alfombra del sanchismo y sus socios" y que la dirección de Cs está culpando de sus "errores" a los afiliados y votantes y apartando a quienes no actúan como "palmeros" de Inés Arrimadas.

Julià entró en el Congreso en octubre de 2016 en sustitución de Domingo Lorenzo, que había dejado su acta por motivos personales y familiares. Tras las elecciones de abril de 2019, a las que se presentó como cabeza de lista por Castellón, consiguió mantener el escaño, pero luego lo perdió en los comicios de noviembre, cuando Cs se quedó con solo diez diputados.

"Presento mi baja en Ciudadanos agradeciendo vuestro gran apoyo", ha dicho en un mensaje en su cuenta de Twitter, donde ha publicado una carta dirigida a la presidenta de la formación naranja.

La salida de Julià se suma a la de otros muchos cargos y excargos de Cs que se han apartado del partido en los últimos meses a raíz de las mociones de censura contra el PP en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la ciudad y las elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, en las que Cs se quedó sin representación en la Asamblea.

En su tuit, la exdiputada menciona tres motivos para dejar de militar en Ciudadanos: "No somos la alfombra del Sanchismo y sus socios", "no apoyo apartar a personas competentes por no ser palmeros" y "no apoyo culpar a afiliados/votantes de los propios errores de la líder y su equipo".

LA ACTUAL DIRECCIÓN HA "ACABADO" CON Cs EN UN AÑO

En la carta, defiende que el "proyecto de centro liberal" de Ciudadanos "sigue siendo necesario" en España y acusa a Arrimadas y a su equipo de haber "conseguido acabar" con el partido en el último año. "A día de hoy, no reconozco al único partido en el que he limitado. Habéis tirado por la borda todos los esfuerzos de simpatizantes, militantes, cargos orgánicos y electos", lamenta.

Julià expresa su "enorme impotencia y tristeza" por esta situación y recuerda con nostalgia al anterior presidente de Cs, Albert Rivera, que, en su opinión, demostró "una visión política increíble y un liderazgo innato" y "cohesionó a personas que pensaban diferente a través de unos valores claros y un proyecto de país".

"Ahora mismo, ni yo misma entiendo qué o a quién estamos defendiendo", añade, reprochando también a Arrimadas que dejase de hablar con los diputados que perdieron el acta en las últimas elecciones generales, según su versión.

La exparlamentaria, que también fue miembro del Consejo General de Ciudadanos y secretaria de Organización del partido en la provincia de Castellón, señala que, en las primarias de marzo de 2020, la militancia dio las riendas del partido a Arrimadas para que mejorase la situación del mismo tras el fracaso electoral de noviembre de 2019.

"VENGANZA" DE ARRIMADAS CONTRA LOS QUE NO LA APOYAN

"Te entregamos la confianza y el apoyo de nuestros equipos para engrandecer más nuestro proyecto. Pero, por desgracia, habéis destruido de un plumazo toda la estructura y los valores del partido, lo cual costó sacrificio, esfuerzo y muchos kilómetros", indica para, a continuación, volver a arremeter contra la presidenta: "¿Cuál ha sido vuestro problema? La venganza contra aquellos que no aplaudimos todas tus decisiones o el desconocimiento absoluto de tu propio partido".

Julià sostiene que la dirección de la formación naranja ha "apartado a cientos de personas competentes, profesionales y fundacionales del proyecto sin ninguna razón", se ha "saltado las decisiones votadas y aprobadas por los afiliados y despreciado el inmenso trabajo de algunos sin apenas conocerlos".

"¿Pensáis que os sobra gente?", ha preguntado a los dirigentes de Ciudadanos, que, según ha asegurado, han "dado la espalda" a muchos miembros del partido que intentaron "ayudar, asesorar y ser escuchados". "Habéis perdido a grandes compañeros en vuestro sectario camino de la mano de (Pedro) Sánchez y su banda", advierte, usando el término con el que Rivera atacaba al presidente del Gobierno y a sus socios parlamentarios.

"Puede que no estuvieras preparada para ostentar tan enorme responsabilidad", concluye, apuntando nuevamente a Arrimadas, a la que acusa de haber cometido errores, "uno detrás de otro". Mientras, pone como "excusa" la "herencia recibida" de Rivera o "culpa" a los electores por no votar a Cs; "todo, salvo la dimisión de aquellos que urdieron la automoción de censura de Murcia", afirma, subrayando que un líder siempre debe "dar la cara".