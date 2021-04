Un exdiputado de Cs en el Parlament de Cataluña apoya a Ayuso (PP) tras dejar el partido naranja

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El exdiputado de Cs en el Parlament Alfonso Sánchez ha expresado este miércoles su apoyo a la candidata del PP a las elecciones de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de haber dejado el partido naranja en marzo.

"He decidido dar un paso al frente y dar abiertamente mi apoyo a Isabel Díaz Ayuso. No existe ningún otro proyecto capaz de vencer en las urnas al populismo de Sánchez y al comunismo de Podemos", ha dicho en un 'tuit' recogido por Europa Press.

El exdiputado naranja publicó en el mes de marzo un comunicado en su cuenta de Twitter con el que anunciaba su baja del partido y en el que aseguraba haber estado demasiado tiempo aguantando, pero que era "momento de decir hasta aquí".

"Después de mucho meditar todo lo ocurrido en las últimas semanas he decidido no ser partícipe de un partido en el cual ya no creo, confío ni me identifico", en referencia a la ruptura del pacto de gobierno en Murcia en marzo, que provocó todo un seguido de bajas de la formación en los meses posteriores.

Alfonso Sánchez es actualmente concejal de Cs en el Ayuntamiento de Tossa de Mar (Barcelona) hasta que finalice la legislatura.