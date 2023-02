Exdiputado Fuentes se confiesa "muy tranquilo" tras declarar por el 'caso Mediador' y defiende su inocencia

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 (EUROPA PRESS)

El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes se ha confesado este miércoles "muy tranquilo" y confiado en su inocencia tras declarar durante más de tres horas ante la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife.

En declaraciones a los periodistas a la salida del Palacio de Justicia de la capital tinerfeña ha apuntado que se encuentra "bien" y que no acepta ninguno de los cargos que se le imputan, concretamente cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico influencias y pertenencia a grupo organizado.

Su abogado, Raúl Miranda, ha comentado que "hay partido" porque las respuestas de Fuentes "están muy bien dadas" y "hay cancha" para poder defenderse. "Lo más jodido era lo de hoy y esto está superado, ahora el juicio va a ser durante años y tenemos defensa, hay mucha defensa", ha agregado.

Ha apuntado que se encuentra "bien" porque su cliente está en libertad pero entiende que ahora empieza "otra batalla por la inocencia y la recuperación de la honorabilidad" y cada día debe comparecer ante el juzgado "y ya está".

Fuentes ha quedado en libertad tras prestar declaración después de que el fiscal no haya solicitado prisión al no observar riesgo de fuga ni destrucción de pruebas para pedirlo, además de que no existe acción popular ni acusación particular personada.