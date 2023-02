El exdiputado Fuentes, en libertad con el criterio en contra de la juez por riesgo de destrucción de pruebas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 (EUROPA PRESS)

La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María los Ángeles Lorenzo-Cáceres, ha ordenado este miércoles la puesta en libertad con cargos del exdiputado del PSOE José Bernardo Fuentes, implicado en el 'caso Mediador', con "discrepancia absoluta" con la tesis de la Fiscalía.

Así lo recoge el auto hecho público desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que apunta que hay "peligro" de destrucción de pruebas dadas las relaciones políticas de Fuentes desde 1994 y su "posición" en las islas.

Por ello, entiende que era aconsejable su ingreso en prisión y no la puesta en libertad, al menos en la fase actual de la investigación, pero no puede acordarla por imperativo legal dado que no ha habido ninguna petición en ese sentido.

Fuentes está investigado por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad, cohecho y tráfico de influencias.