Los exdiputados de UPN Sayas y Adanero presentan su plataforma política, "una alternativa real" a Sánchez y Chivite

Pretende "cubrir el espacio que han dejado libre los que han confundido pactar con mendigar"

PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)

La plataforma formada por los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero pretende "impulsar una alternativa real a Sánchez y Chivite" y "ofrecer un proyecto para una tierra que quiere recuperar el liderazgo que ha perdido".

Así lo han manifestado este martes durante el primer acto público de la plataforma, creada tras ser expulsados temporalmente de UPN por no seguir las directrices del partido durante la votación de la reforma laboral y a la que se han sumado casi 1.500 navarros.

En el evento, donde han sido recibidos entre ovaciones, ha contado con la asistencia de más de un centenar de personas, entre las que destacaban figuras como el exconsejero Luis Zarraluqui, la exconcejala en el Ayuntamiento de Estella Begoña Ganuza, el exconcejal en el Ayuntamiento de Pamplona Ignacio Polo, o la exconcejala Paz Prieto, entre otras.

Durante su intervención, Sayas también ha señalado que la plataforma "es la alternativa que Navarra necesita para evitar más años de Chivite, Barkos y Bildu en el Gobierno de Navarra", una alternativa "que trata de dar la espalda a la desmotivación y a la inercia".

Una plataforma que aglutine a "todos los navarros", tanto a "gente que ha formado parte de gobiernos de esta tierra que han hecho Navarra sea una comunidad líder" como a los "que nunca se habían acercado a la política y que esta cansada ya de ir a votar, muchas veces huérfano de proyecto político y con la nariz tapada".

"Mucha gente se pregunta si vamos a ser un partido político o si nos vamos a presentar a las elecciones. Algunos lo hacen con esperanza y otros con mucho nerviosismo. Nadie que crea tener la confianza de sus ciudadanos debería preocuparse porque haya otras opciones políticas, porque votar es elegir y elegir es un acto de libertad", ha señalado, tras apuntar que "los que se preocupan son aquellos que saben que han defraudado a sus electores pero que aspiran a que la falta de alternativas haga que les tengan que votar por obligación".

"Los navarros no son patrimonio de ninguna sigla", ha remarcado, tras señalar que desde la plataforma se niegan "a sustentar a un PSOE que no hace más que apoyarse y sostener el nacionalismo". "Les dijimos que Sánchez es el peor presidente que ha tenido nuestra democracia y lo seguimos diciendo. Nunca alguien con tan pocos escrúpulos había gobernado en nuestro país. Ni nos hemos sometido, ni hemos sucumbido, ni lo vamos a hacer jamás", ha asegurado.

LOS 5 EJES: ILUSIÓN, VALENTÍA, COHERENCIA, LIBERTAD Y NAVARRA

Además, Sayas ha explicado que la plataforma se basará en 5 ejes: ilusión, valentía, coherencia, libertad y Navarra. "Que nadie cuente con nosotros para ser el juguete roto de un PSOE que un día te usa y al día siguiente te vende. Aquí no buscamos la complacencia del PSOE, venimos a ser su alternativa", ha explicado, tras considerar que "si nos ilusionamos, ganaremos. "No nos vamos a resignar a ser una eterna oposición", ha reivindicado.

En segundo lugar, ha remarcado que la plataforma "es también valentía porque "no venimos a pedir perdón ni permiso a nadie". "No tratamos de gustarle ni a Chivite ni a sus socios, sino a combatir sus políticas y a ocupar el espacio que han dejado libre los que han confundido pactar con mendigar", ha señalado, tras añadir que lo harán "con moderación, pero con contundencia, desde la centralidad".

También ha manifestado que este va a ser un proyecto "coherente" porque "aquí no venimos a decir una cosa y a votar la contraria". En cuanto al cuarto de los ejes, la libertad, ha explicado que "la lealtad no es sumisión, no es obediencia ciega". "Los partidos no pueden ser estructuras creadas al servicio de una persona", ha reivindicado, tras añadir que "la política no consiste en imponer sino en debatir y en convencer".

Por todo ello, ha defendido que "el dinero tiene que estar en el bolsillo de los navarros, no en las arcas del Gobierno". "Debemos aprovechar las herramientas fiscales de Navarra para bajar impuestos, atraer más empresas y crear empleo", ha indicado. También ha apostado por la "eliminación de los gastos superfluos y reducción de la deuda pública"; la recuperación de la inversión en infraestructuras que hicieron puntera a Navarra; y por "recuperar el liderazgo" en empleo, sanidad y educación; con "la libertad como base de todas las políticas".

"Para hacer que esta alternativa sea real vamos a pedir a los navarros que se sumen a este movimiento. Porque esto no es Sayas o Adanero, Adanero o Sayas. Este es un movimiento de mucha gente que no se sentía atraída o representada políticamente; estaba apática, pero que está transformando esa apatía en ilusión", ha reivindicado.

VENCER A SÁNCHEZ EN LAS ELECCIONES, EL PRINCIPAL OBJETIVO

Por su parte, Adanero ha subrayado que "aquí o se está a favor del sanchismo o en contra del sanchismo". "A nosotros nos echaron por estar en contra del sanchismo. Cada uno que saque sus conclusiones. Ya no caben medias tintas", ha remarcado, tras considerar que Sánchez "es el presidente que ha hecho de la mentira una forma de hacer política".

Asimismo, en referencia a las víctimas del terrorismo de ETA, ha considerado que Sánchez "pasa de ellos millas". Por ello, ha manifestado que "hay que combatirle todos los días en todos los ámbitos". "Si no, es un peligro para España. El objetivo es vencerle en las próximas elecciones", ha reivindicado.

Adanero se ha mostrado "convencido" de que "somos más los que pensamos que el derecho a la vida es un derecho fundamental, que la libertad es un derecho fundamental, que cada vez tenemos menos libertad, que económicamente esto es un desastre y que hay otra forma de hacer las cosas". "Somos muchos, hay que generar ilusión, se puede vencer, no nos podemos conformar", ha apuntado.

Por ello, ha asegurado que "lo que hay que hacer es cambiar los gobiernos". "Hay que ser alternativa a esos gobiernos. Lo que no podemos hacer es darlo por perdido, así no vamos a ningún lado", ha añadido.