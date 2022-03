Exdirector de prensa de EMVS era consciente de ser visto como sospechoso si dimitía pero lo hizo "por él y su familia"

"Me dijo 'no me voy por este escándalo pero no me voy a quedar por este escándalo'", traslada Lozano sobre Fernández

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, ha trasladado en la primera sesión de la comisión de investigación que el que fuera director de Comunicación de la EMVS, David Fernández, era consciente de ser visto como el principal sospechoso del espionaje y más si dimitía, decisión que tomó ante una mejor oferta laboral y porque suponía lo mejor "para él y su familia".

Diego Lozano ha confirmado a preguntas del Grupo Mixto que Fernández negó toda implicación en el asunto, algo que hizo "taxativamente", después de que un "rumor", dado a conocer por el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, apuntara a que tras el presunto espionaje estaba "alguien del departamento de Comunicación de la EMVS".

"Se dice que ha sido él porque es un equipo de tres: una es una diseñadora gráfica que está desde hace poco, el segundo es un señor que entonces estaba de baja y es delegado sindical de UGT, que no sería razonable", ha descrito.

Fue el último viernes de febrero cuando Fernández comunicó al consejero delegado que se iba de la empresa ante una oferta laboral interesante, "tentadora", que le había salido y más cuando sabía que su paso por la comunicación política acababa con el mandato. "Lo mejor para él y su familia era aceptarla", ha trasladado Lozano.

"Le dije que cuando saliera por la puerta le iban a decir que algo tendría que ver, no hay que ser muy listo para ver eso, pero insiste en que es lo mejor para él y su familia. Me dijo 'no me voy por este escándalo pero no me voy a quedar por este escándalo'", ha declarado Lozano.