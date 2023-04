Exdirigente de CDC dice que tras el 1-O le "implicaron" en una negociación con Casa Real y Puigdemont

Afirma que el archivo de su pieza en 'Voloh' demuestra su inocencia

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El exdirigente de CDC David Madí ha asegurado que tras el 1-O le "implicaron" en un proceso de negociación con la Casa Real y el expresidente del Govern Carles Puigdemont.

En una entrevista de 'El Periódico' este viernes recogida por Europa Press, afirma que "parte de la burguesía barcelonesa" le implicó en esa negociación con la finalidad de que hubiera una reunión secreta entre el Rey, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y Puigdemont.

"Hubo unos contactos con la Casa del Rey. A alto nivel. No tengo ninguna duda de que el Rey estaba puntualmente informado. Es el papel que después asumieron Iñigo Urkullu y el PNV como intermediarios. Pero la voluntad de que se celebrara una reunión a tres bandas fue impulsada por gente de la burguesía catalana y por mí", ha explicado Madí, y ha detallado que el interlocutor con la Casa Real no era él sino un empresario barcelonés muy conocido.

Sobre el archivo de la pieza separada de 'Voloh' que le investigaba por presunto tráfico de influencias, ha dicho: "Visto lo vivido en este proceso, el abuso permanente y la intoxicación, al final me dicen una cosa que yo ya sabía: que soy inocente. Que no soy influyente es una excusa"

Cree que la causa ha sido una persecución por sus posiciones empresariales y su opinión durante el proceso independentista: "Si se va tirando del hilo, en estos casos siempre está el CNI".

"LO DE LOS RUSOS NO SE AGUANTA"

Preguntado por la conversación encontrada en el teléfono del exdrigente de CDC Víctor Terradellas que originó la causa, en la que él aludía a una supuesta ayuda de Rusia para la independencia de Cataluña, Madí ha replicado que en esa misma conversación él dejó claro que estaba fantaseando, y cree que tras el 1-O el Estado ha "tenido que inventar algo para protegerse las espaldas de su fracaso".

"En ese periodo Barcelona se convirtió en Casablanca, la ciudad de los espías. Y aparecía mucha gente rara. Pero de ahí a que hubiera una conspiración para que vinieran soldados rusos, eso es Walt Disney puro", ha zanjado sobre la supuesta ayuda rusa al independentismo.

Considera que el caso 'Voloh' fue una operación política: "Lo de los rusos no se aguanta. Y entre las personas implicadas no había ninguna relación económica ni personal. Tenían que buscar un satélite externo para unirnos: la supuesta creencia de que éramos gente no institucional que habíamos participado en el 'procés".

En relación al caso Triacom de supuesta facturación falsa, ha replicado: "El intento de construir cualquier financiación ilegal de CDC a través de mí es literalmente imposible", y ha añadido que esto está acreditado por 10 años de investigaciones de Hacienda.