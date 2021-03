La exgerente del PP de La Rioja sobre los 200.000 euros: "Yo lo que recuerdo y le puedo decir es que era una ayuda"

LOGROÑO, 24 (EUROPA PRESS)

La que fuera gerente del Partido Popular de La Rioja en el año 2008, Ana Elvira Martínez, ha afirmado hoy ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los conocidos como 'papeles de Bárcenas', en referencia a los 200.000 euros que se aportaron a La Rioja presuntamente blanqueados: "Yo lo que recuerdo y le puedo decir es que era una ayuda".

Martínez, en sintonía con lo declarado momentos antes por el entonces secretario general del PP riojano, ha calificado los 200.000 euros como una "ayuda" a fondo perdido para comprar, y reformar, la sede regional que no hubo que devolver y ha negado cualquier maniobra de blanqueo con ese dinero.

Los papeles del extesorero Luis Bárcenas recogen una entrada de dinero de 200.000 euros el 28 de mayo de ese año que supuestamente habría entregado el PP de La Rioja.

Ha dicho que la aportación de Génova "no era imprescindible, pero con la ayuda de 200.000 euros fue más fácil". Preguntada acerca de si fueron entregados para hacerlos oficiales ha contestado: "Por supuesto que no".

Con respecto a la afirmación de Bárcenas relativa a que desde La Rioja se necesitaba convertir dinero negro en oficial ha afirmado: "Eso es falso". "Nosotros pedimos una ayuda, y llegó como una transferencia bancaria", ha afirmado.

Ha reconocido haber estado en el "proceso" de compra de la sede, como gerente, pero no en las gestiones relativas a las ayudas que se solicitaron a Génova.

"Yo sabía que los órganos regionales habían pedido ayuda a los órganos nacionales para comprar una sede y adecuarla a las necesidades que entonces teníamos", ha dicho.

Con respecto a Bárcenas, ha dicho no recordar haber hablado con él "directamente" y haberle conocido "en reuniones que manteníamos en la sede nacional con otros gerentes para preparar las campañas o los congresos nacionales".

Cuando se pidió la ayuda ha explicado que "se solicitó una ayuda, pero no a una cifra concreta". En junio, llegó una transferencia de 200.000 euros, pero nadie se lo "comunicó", ella lo "vio una transferencia de la sede central", sin que llegara a preguntar nada ni recibir comunicación.

"Yo lo que recuerdo y le puedo decir es que era una ayuda de la sede nacional a la regional a través de una transferencia bancaria", ha señalado.

Ha negado que esos 200.000 euros hubieran salido, anteriormente, del PP riojano para "oficializarlo". "No, por supuesto que no", ha aseverado.

Ella ha asegurado que no lo hizo y, preguntada acerca si lo pudo hacer Cuevas: "No lo creo, conociéndole no lo creo". En cuanto al presidente del PP de La Rioja, entonces Pedro Sanz, ha dicho: "Yo no lo sé, y me resulta imposible eso".

Ha explicado que hubo "donativos nominativos para colaborar en la compra de la sede" que ascendían a "unos 80.000 euros". Con respecto a si tenían "donantes en efectivo" ha dicho que "nunca, jamás".