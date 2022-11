El exguardaespaldas de Rocío Carrasco señala a Antonio David Flores: "La tenía sometida, la insultaba, era continuo"

MADRID, 8 (CHANCE)

Siguen saliendo testigos del sufrimiento de Rocío Carrasco durante su relación con Antonio David Flores, y en esta ocasión ha sido el exguardaespaldas de la hija de Rocío Jurado en el año 1995, Tony Rodríguez, el que 27 años después de trabajar codo con codo con el exmatrimonio ha roto su silencio en el plató de 'En el nombre de Rocío'.

Emocionado, y arrepentido por no haber contado antes lo que presenció, el escolta ha confesado que "he visto 'al ser' faltar al respeto psicológicamente muchas veces a Rocío Carrasco. Él era muy prepotente y la tenía dominada".

"Le he visto tontear con otras chicas. Él siempre quería pasar por encima de Rocío. La insultaba, a veces también la cogía del brazo y la zarandeaba. Cuando veía que algo no le cuadraba se metía con ella. Delante mía la ha llamado hija de p. y le ha dicho cosas fuertes" ha asegurado, confirmando así el presunto maltrato tanto físico como psicológico de Antonio David a la madre de sus hijos mayores.

"Cuando llegaba a casa y me encontraba a Rocío llorando, yo le decía a Antonio David que se había pasado, pero él decía 'no pasa nada'" ha contado, revelando que este tipo de situaciones eran "frecuentes": "No es como cuando discutes con tu pareja y luego te arrepientes. Era continuado y él lo veía normal. Por lo que yo veía Rocío era una mujer sometida y le tenía miedo" ha añadido el exguardaespaldas.

Respecto a Rocío Jurado, de quien guarda muy buen recuerdo, Tony Rodríguez afirma que "no apreciaba a Antonio David". "Era él el que venía detrás de ella y Rocío pasaba de él" ha recordado, desvelando que la artista siempre le decía "Tony, cuida de mi hija, que no le pase nada". Sin duda, una muestra de lo preocupada que estaba la 'más grande' por su niña. Un testimonio que, como asegura, está dispuesto a ratificar en un juzgado.