Exigen disculpas a un diputado cántabro del PP por mandar a una regionalista al "mercadillo" porque "no ha mamado" campo

SANTANDER, 18 (EUROPA PRESS)

La Secretaría de la Mujer del PRC ha instado al PP y a su diputado regional Pedro Gómez a pedir disculpas públicas a la diputada regionalista Ana Obregón por una de las intervenciones que protagonizó en el Pleno del Parlamento regional de ayer lunes, que el partido considera que fue "machista y fuera de lugar".

En concreto, en el debate de una iniciativa en contra de la protección del lobo, el diputado del PP apuntó que la regionalista no está capacitada para hablar del sector primario porque "no lo ha mamado" y no ha acudido a ferias ganaderas, añadiendo que a dónde sí "puede ir" es "al mercadillo".

Lo dijo tras debatirse una moción en la que el PP pedía al PRC que rompiera su pacto con el PSOE en Cantabria y cesara a los consejeros socialistas del Ejecutivo regional si el Gobierno central no saca al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre).

Una iniciativa que los regionalistas rechazaron argumentando Ana Obregón, como portavoz del partido, que rompiendo el pacto de Gobierno el lobo no dejaría de matar y la socialista Teresa Ribera seguiría siendo ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es la que tiene la competencia de decidir si mantiene o saca al lobo del Lespre.

En respuesta, Gómez señaló que, mientras él lleva "30 años" acudiendo a ferias ganaderas, Obregón "no sabe de lo que está hablando porque no lo ha mamado nunca". "Habrás mamado otras cosas, y no le quito a nadie de que vaya, puede ir al mercadillo, porque el PRC ha cambiado las ferias ganaderas por las ferias agroalimentarias", espetó.

La secretaria de la Mujer, Vanessa Montes, ha lamentado que el PP "no haya aprovechado" la Comisión de Presidencia celebrada esta mañana, y en la que estaba presente Gómez, para pedir "unas disculpas públicas necesarias en un representante político por un comportamiento inaceptable hacia una compañera parlamentaria y una ofensa para todas las mujeres".

Para Montes, estos comportamientos "deben desterrarse de la vida política, donde debe primar el respeto". Algo de lo que el PP está "careciendo", ya que durante toda la legislatura las diputadas de los partidos que sustentan al Gobierno están recibiendo réplicas en las que el lenguaje es "condescendiente" o de "minusvaloración", ha denunciado la regionalista en un comunicado.