Éxito de Manuel Díaz en la plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda

MADRID, 18 (CHANCE)

Era la vuelta más esperada de Manuel Díaz y lo cierto es que ha estado acompañado por todos sus seres queridos. Su mujer, Virginia, y su hija Alba han sido los mejores apoyos para la vuelta del torero a los ruedos. Las dos llegaban juntas a la planza en muy buena sintonía y es que ya sabemos que la relación que hay entre ellas es extraordinaria.

Visiblemente emocionado llegaba Manuel Díaz a la plaza de Sanlúcar de Barrameda después de dos años sin torear y sin sentir el cariño del público. Sus fans le esperaban en la puerta para darle ánimos y suerte, y él confesaba: "Es un día muy especial para mí".

El vídeo del día Detenidos 6 miembros de una violenta banda en Valdilecha, Madrid

Julio Benítez, ha querido demostrar con su presencia en la reaparición de Manuel Díaz, no solo que lo apoya como compañero de profesión, sino también como hermano: "Es un día importante para él, yo sé lo que ha tenido que pasar después de su operación de prótesis de cadera y me hacía mucha ilusión venir". Su padre, "el cordobés" sigue sin reconocer la paternidad y no ha acudido a ver al torero: "No, no se si va a venir".

Después de tres años sin pisar una plaza Manuel Díaz ha vuelto a los ruedos: "Estoy feliz, es una satisfacción el volver, después de estos años que han sido difíciles y complicados. He luchado mucho durante tres años en los que me he apoyado mucho en mi familia, en virginia, en mis hijos, en mi madre, en mis hermanos y en todos los que me han estado apoyando. Sobre todo, darle gracias a la ciencia y a la tecnología que hoy hay muy buenos médicos".

El torero ha contado con el apoyo de su familia que ha estado en la plaza, su mujer Virginia, su hija Alba y sus hermanos, Chema y Julio Benítez. Manuel ha querido también agradecer a sus compañeros el apoyo en el día de hoy: "Enrique me ha brindado un toro, tenemos mucha amistad de hace muchos años. La verdad es que es bonito que tus compañeros te quieran".