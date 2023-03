El exletrado mayor del Parlament catalán dice al TSJC que avisó a la Mesa de que incumplía órdenes del TC

Letrados y exmiembros de la Mesa testifican en el juicio a Corominas, Simó, Barrufet y Guinó

El exletrado mayor del Parlament Antonio Bayona ha declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que advirtió a la Mesa del Parlament de que la admisión a trámite de iniciativas parlamentarias relativas al proceso independentista podían colisionar con los autos del Tribunal Constitucional (TC) y también advirtió a los miembros de la Mesa de "posibles responsabilidades", tanto de forma hablada como por escrito.

Así se ha pronunciado este miércoles en su declaración como testigo en el juicio repetido a los exmiembros de la Mesa del Parlament por presunta desobediencia, donde ha indicado que la sentencia del TC que suspendía la resolución del Parlament que daba inicio al proceso independentista no hacía una "advertencia inicial concreta" para que la Mesa no admitiese a trámite iniciativas que podían ser contradictorias con sus decisiones, aunque sí que lo hizo en autos posteriores.

Ha explicado que hizo una "primera advertencia preventiva" con el proyecto de ley de Presupuestos de 2017, aunque ha reconocido que no les dio tiempo a analizar toda la documentación y que se basaron en 'inputs' que recibían de los medios de comunicación y declaraciones de los partidos, en sus palabras.

Bayona ha relatado que, durante los pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando se aprobaron las conocidas como leyes de 'desconexión', él y el entonces secretario general del Parlament Xavier Muro hicieron una advertencia a la Mesa que "más que un informe era un recordatorio", donde citaban los precedentes y aseguraban que podía haber un problema de incumplimiento de resoluciones del TC.

También ha concretado que antes de 2019 el TC consideraba que la Mesa no estaba obligada a inadmitir iniciativas contrarias a sus resoluciones: "Tiene la facultad de hacerlo, pero no la obligación", y ha añadido que la jurisprudencia cambió en 2019, cuando el alto tribunal sí que aclaró de forma concreta que la Mesa está obligada a inadmitir este tipo de iniciativas.

MURO ORDENÓ NO PUBLICAR EN EL BOPC

Por su parte, Muro también ha recordado el escrito que Bayona y él elaboraron sobre el pleno del 6 y 7 de septiembre, en el que avisaron a la Mesa de que estaban entrando "de manera clara en contradicción con el mandamiento del TC" al admitir a trámite las leyes de 'desconexión' y cualquier acto posterior de ejecución de esas proposiciones.

Sobre la publicación en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (Bopc) de la admisión a trámite de las leyes de 'desconexión', Muro ha afirmado que dio órdenes al departamento de ediciones del Parlament para que "no se efectuase ninguna actuación material, incluida la publicación", porque podían contradecir lo dictado por el TC.

Ha explicado que en ese departamento ninguna persona intervino en la publicación del documento, y ha detallado que la publicación de ese texto es diferente de las publicaciones habituales realizadas por los funcionarios de la Cámara: "No es el mismo estilo".

El exsecretario general del Parlament Pere Sol --que dimitió en noviembre de 2016 y fue sustituido por Muro-- ha sostenido que, durante el tiempo que ejerció el cargo, la doctrina del TC era que la Mesa "no debía entrar a analizar el contenido de las iniciativas que se presentaban", y ha añadido que esta doctrina evolucionó posteriormente.

NO INDEPENDENTISTAS DE LA MESA

Este miércoles también han declarado como testigos los diputados no independentistas que eran parte de la Mesa que presidió Forcadell y, por su parte, el entonces vicepresidente segundo de la Mesa y exdiputado de Cs José Maria Espejo-Saavedra ha testificado que los letrados de la Cámara catalana advirtieron a los miembros de la Mesa de forma "clara y explícita sobre que no se debería admitir a trámite" la ley del referéndum porque contravenía los mandatos del TC, así como en otras votaciones en que también consideraban que las iniciativas iban contra lo que había dictado ese tribunal.

Ha explicado que, como miembro de la Mesa, se opuso a admitir a trámite iniciativas parlamentarias que consideraba que contravenían al TC, y ha argumentado que la Mesa "no es poder legislativo, sino gubernativo" y debía inadmitir las propuestas afectadas por las prohibiciones del Constitucional.

Espejo-Saavedra ha indicado que, en el pleno del 6 de septiembre de 2017, se hizo un cambio del orden del día para votar la ley de referéndum y que no fue "de manera regular", y también ha criticado que no se permitiese a su grupo parlamentario llevar esta proposición al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado del PSC David Pérez, también testigo en el juicio porque formaba parte de la Mesa en esa legislatura, que ha considerado que la votación en el pleno de las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente fue "un poquitín irregular" porque no se había aprobado antes en la Mesa.

Pérez ha valorado que la notificación del TC que les instaba a impedir cualquier resolución que supusiera eludir la jurisprudencia del tribunal "era bastante clara, era clarísima", a diferencia de lo que sostienen las defensas, que creen que fue una advertencia genérica.

"Ante una resolución del TC que te dice 'éste, éste y éste tema no se pueden tratar en sede parlamentaria', no te planteas si estás de acuerdo o no", ha replicado cuando la abogada de la defensa Judit Gené le ha preguntado si estaba de acuerdo con las advertencias del tribunal.