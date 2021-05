El exmarido de Carla Barber, Camilo Esquivel, habla de su ruptura con Diego Matamoros

MADRID, 6 (CHANCE)

La ruptura de Diego Matamoros y Carla Barber cuando estaban a punto de celebrar su primer aniversario como pareja parece un hecho. Y es que a pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado noticia, quien calla otorga; y sus silencios, las declaraciones de Kiko Matamoros señalando que su hijo ha dejado la casa de la cirujana, y el hecho de que hayan dejado de compartir cosas juntos en redes sociales son una confirmación de que se les acabó, inesperadamente, el amor.

Camilo Esquivel, exmarido de Carla, guarda muy buen recuerdo de la canaria - con quien estuvo casado un año - y, afirmando que es "una gran mujer y se merece ser muy feliz", confiesa que no sabe nada de su ruptura con Diego: "No tengo ni idea, no estoy al tanto de nada de eso porque vivo muy centrado en mi trabajo y en mi familia y no te podría decir nada al respecto", ha asegurado.

"Espero que esté bien y que haya tomado la mejor decisión", señala Camilo, admitiendo que no tenía ni idea de que la relación de Carla y Diego atravesase por una crisis e intentando mantenerse al margen de la vida amorosa de su exmujer, por quien todavía tiene un gran cariño.