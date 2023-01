El exministro López Aguilar afea las críticas a Marruecos por sus consecuencias y defiende "tragar sapos" si hace falta

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El exministro socialista y eurodiputado Juan Fernando López Aguilar ha afeado las críticas hacia Marruecos que se han hecho en la Eurocámara, alertando de que este "discurso despiadado" tiene consecuencias y apelando a "tragar sapos" si es necesario por el bien de la relación con el "vecino inexorable" de España.

Así se expresó en el Foro Atlántico Premium organizado este lunes por 'Diario de Avisos' el actual presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara, después de que el jueves pasado el Parlamento Europeo aprobara una resolución en la que se señalaba la posible implicación del reino en la trama de sobornos a eurodiputados.

El que fuera ministro de Justicia se quejó de los "discursos flamígeros y muy ofensivos contra Marruecos y todo lo que concierne a Marruecos, su sistema político, su sistema penal, su monarquía, su rey" que se escuchan en la Eurocámara.

En su opinión, "es profundamente insensato, no se puede esperar de alguien que tenga responsabilidades de gobierno utilizar ese lenguaje", al tiempo que consideró que los españoles no aceptaría "ver retransmitidas por televisión intervenciones despiadadas con España, con sus instituciones y con su rey en el extranjero". "No pensarían que algo huele a cuerno quemado", preguntó a los presentes.

Así las cosas, López Aguilar previno de que "todo ese discurso despiadado con Marruecos no es inocuo, tiene consecuencias y esas consecuencias no son buenas para nosotros" puesto que Marruecos "es nuestro vecino inexorable" y España no puede prescindir de él.

"La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo y eso hay que construirlo, tragando saliva o sapos si hace falta, pero hay que construirlo", reivindicó el eurodiputado socialista canario.