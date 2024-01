El exministro Margallo avisa que reconocer a Kosovo sentaría un precedente "muy grave" con Cataluña

Dice que admitir el pasaporte no equivale al reconocimiento como Estado pero sí lo ve un "paso decisivo"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El exministro de Exteriores y eurodiputado del PP, José Manuel García-Margallo, ha avisado que reconocer a Kosovo como Estado sentaría un precedente "muy complicado y muy grave" para España con Cataluña ante una hipotética declaración de independencia.

Sus palabras llegan después de que el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, anunciase el pasado domingo que desde el 1 de enero España acepta como válido el pasaporte ordinario de Kosovo, si bien precisó que esto no implica el reconocimiento de la antigua provincia serbia como Estado independiente.

Para García-Margallo, aceptar como válido el pasaporte de Kosovo tampoco supone el reconocimiento como Estado, pero cree "evidente" que es un "paso decisivo" para ello, ha señalado este martes en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press.

Ha criticado que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha contradicho porque su posición era que no reconocer a Kosovo implicaba no hacerlo tampoco con sus pasaportes y "ahora dice que se pueden reconocer los pasaportes, pero que eso no implica el reconocimiento del Estado": "Una contradicción difícil de entender".

García-Margallo ha indicado que España reconoció las seis repúblicas federativas que integraban la extinta Yugoslavia porque tenían reconocido constitucionalmente el derecho a secesión, pero no así las provincias de Voivodina y Kosovo.

"Y reconocer a Kosovo supone romper ese principio y por tanto crear un precedente muy complicado y muy grave" respecto a Cataluña, ha advertido, para recalcar que el asunto catalán es el "más grave" que tiene España.

Sobre otro reconocimiento, en este caso el de Palestina, el exministro ha sostenido que la solución definitiva al conflicto pasa por la partición en dos Estados, siempre y cuando se garantice la seguridad de Israel.

LA POLÍTICA EXTERIOR DE SÁNCHEZ, SUJETA AL CHANTAJE INDEPENDENTISTA

García-Margallo ha opinado, además, que la actual política exterior española es "muy difícil" de entender y ha asegurado que no es "autónoma", señalando que depende de "las presiones y los chantajes" de los socios independentistas del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Si hay algo que tiene que caracterizar la política exterior es que sea una política clara, transparente, justa y mantenida en el tiempo. Aquí se han roto todos los consensos, se ha roto en el Sáhara y se ha roto en Kosovo, y se va a romper en Gibraltar", ha vaticinado el eurodiputado.

El 'popular' ha apelado también a la ley internacional como mejor "defensa" de España. "La ley internacional dice que no se pueden reconocer las secesiones unilaterales, que los referéndum unilaterales no son fuente de Derecho a efectos de declaración internacional. Eso lo admitimos todos", ha recordado.