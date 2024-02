El exministro socialista Jordi Sevilla considera "populista" el 'muro' de Sánchez frente a la derecha

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El exministro socialista de Administraciones Públicas durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Jordi Sevilla, ha considerado "populista" el concepto de 'muro' contra las "derechas retrógradas" que Pedro Sánchez usó en el Congreso de los Diputados en noviembre para definir a su nuevo equipo de Gobierno.

Al ser interpelado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, sobre si considera populismo este "muro ante la derecha" de Sánchez, Sevilla ha respondido con un rotundo "Sí, claramente". Pese a considerar el discurso del presidente como "legítimo", el exministro ha subrayado que no responde a lo que él entiende que debería ser una "democracia radical".

En cuanto al malestar de la cúpula del PSOE con miembros del partido disidentes con las políticas del Gobierno central, como es el caso del presidente castellanomanchego Emiliano García-Page, Sevilla ha señalado que "la polarización hace que si criticas a los tuyos eres de los otros".

"Llega un momento en el que me molesta, porque yo combatí el franquismo y dices, oye, yo si no me resigné a aceptar este tipo de contexto de 'cállate porque te arriesgas mucho si hablas', ¿Por qué me voy a resignar ahora?", ha añadido.

Sevilla también ha lamentado que cuando un político critica a miembros de su formación "los de los otros bandos" acaban "ensalzándolo excesivamente". "Yo lo que quiero es combatir los bandos, quiero sentar la política sobre lo que debe de ser la política democrática, que es sobre aquello que nos une", ha afirmado.

Respecto a la amnistía, el exministro ha mostrado su deseo de que PSOE y PP propusiesen al unísono una ley al independentismo que funcionase como un reconocimiento del "error" cometido por los líderes independentistas durante el 'procés' y como un compromiso de que no vuelva a repetirse. "Me gustaría ese escenario, no el que tenemos ahora", ha indicado.