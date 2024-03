La exmujer del productor Mainat asegura que el mail que presuntamente quebrantó su condena lo envió una amiga

Manifiesta que habla en catalán con su exmarido y que el mail está escrito en castellano

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

La exmujer del productor de televisión Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, ha asegurado ante el juez que fue una amiga suya la que envió el mail que presuntamente quebrantó la condena a su exmarido.

Así lo ha declarado este martes ante el Juzgado Penal 6, en la Ciutat de la Justicia de Barcelona, en la que ha negado que ella enviara el mail porque sabía que tenía una orden de alejamiento de él.

En el mensaje, titulado 'Escóndete patético maricón', Dobrowolski "le increpaba y denigraba de forma reiterada, además de referirse a vivencias comunes y que dieron lugar a la separación, y a posteriores incidentes entre ambos", según expone el fiscal en el escrito de acusación, consultado por Europa Press, en el que reclama una condena de un año de prisión.

Dobrowolski ha explicado que, durante esa época, su amiga, su expareja y ella vivían en la misma casa, y que, cuando Mainat denunció haber recibido ese mail, la amiga le confesó que lo había escrito ella: "Le parecieron las palabras correctas para mi exesposo. Yo no tenía el valor de decírselo".

Ha asegurado que tuvo una "crisis nerviosa", pero que su amiga no tenía una prohibición de comunicación contra su exmarido, por lo que no era delito, en sus palabras.

Al ser preguntada por cómo su amiga accedió a su cuenta de correo electrónico, Dobrowolski ha argumentado que tenía "mucha confianza con ella", y que incluso cuando la acusada estuvo un tiempo en prisión, esta amiga gestionaba sus ingresos.

También ha negado que ella enviara el mail, y ha manifestado que ella hablaba con Mainat en catalán, que el correo electrónico estaba escrito en castellano, y que ni siquiera estaba enviado desde su cuenta habitual, "sino una secundaria".

TESTIGO DE MAINAT

Por su parte, Mainat ha declarado en condición de testigo y, durante su intervención, ha explicado que cuando recibió el mail el 12 de marzo de 2022 ya estaban "divorciados y viviendo separados".

Al ser preguntado por si cree que ese mensaje lo envió su exmujer, el productor de televisión no ha dudado: "En el mail habla de algunos hechos que habían sucedido entre nosotros y parecía ser que la que lo envió era ella".

También ha reiterado que con su exmujer hablaban en catalán, aunque "un 10% de las veces en castellano, fundamentalmente por escrito".

FISCAL Y DEFENSA

Durante el juicio no ha habido acusación particular, ya que Mainat no quiso ejercerla, y la fiscal, durante su turno de conclusiones finales, ha dicho que Dobrowolski ha reconocido que es la titular del correo.

"Si lo hubiera escrito una amiga, esto era fácil de comprobar, porque podría haber venido a declarar, pero no tenemos más que una versión exculpatoria, por lo que debemos condenarla", ha añadido.

En cambio, el abogado de la acusada ha garantizado que Dobrowolski "no cometería el error de volver a comunicarse con su expareja a sabiendas de que hay una orden de no comunicación", y que nunca había utilizado esa cuenta para comunicarse con él.