El experto de la UE en inversiones 'verdes' defiende rebajar a "categoría ámbar" las inversiones en gas

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles, que asesora a la Comisión Europea, Nathan Fabian, ha defendido este martes la inclusión de una categoría ámbar para la clasificación del gas en el marco de la clasificación de las inversiones sostenibles en la UE para "no enviar una señal equivocada al mercado".

"La categoría ámbar es legítima en la transición porque sabemos que no todo es verde ahora. Establece un baremo de hacia donde queremos ir en el futuro. El problema era que si una actividad no es verde hoy no recibe financiación, pero una actividad que es ámbar puede llegar a ser verde", ha razonado Fabian en el marco de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.

Así, Fabian ha valorado en que el acto delegado sobre taxonomía propuesto por la Comisión Europea el pasado enero ha "debilitado" los criterios que se aplican al gas y ha defendido la implementación de una categoría ámbar para las tecnologías de transición como una etapa más hacia una transición verde, ya que ha valorado que el mercado entendería esta señal.

El experto ha indicado que es un problema que la taxonomía considere 'verdes' las actividades que presentan más emisiones de carbono que la media, como es el caso del gas, ya que ha opinado que "no debería considerarse como respetuoso con el medio ambiente porque el mercado no lo va a ver así".

En este sentido, ha subrayado que "hay margen para la confusión" porque el paquete medioambiental podría generar problemas para el etiquetado, por lo que Fabian ha descartado continuar por este camino "si queremos que los mercados financieros respondan con confianza".

El presidente de la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles también ha criticado que se pretenda incluir el gas natural licuado en la taxonomía porque "el gas nunca fue una energía de transición" y ha reconocido que el escenario energético se agrava con la situación en Ucrania.

De esta forma, el experto ha opinado que la guerra entre Ucrania y Rusia tiene cierto impacto en el mercado energético, aunque ha incidido en que la plataforma tiene en cuenta criterios distintos que apuntan a objetivos medioambientales y a la confianza sobre las actividades económicas en la UE. "Nuestra función es modesta", ha señalado.

Respecto a la nuclear ha señalado que supone "un verdadero desafío". En su opinión "no es el momento de salir de la energía nuclear" porque ayudará a ser neutrales en carbono. No obstante, ha destacado que es necesario buscar una solución a largo plazo sobre cómo gestionar esta energía

En lo que se refiere al rol del hidrógeno verde, Fabian ha señalado que su suministro entraña retos si bien la prioridad para esta tecnología será para el uso industrial y, en segundo lugar, para energía y calefacción.