Expertos apuestan por las alianzas estratégicas para garantizar el derecho al agua

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

Expertos han situado este jueves las alianzas estratégicas, la concienciación y la cuantificación como claves para garantizar el derecho humano al agua, tanto desde la perspectiva del acceso al agua potable como para su uso en la alimentación en niveles suficientes de calidad.

Así se extrae de la mesa redonda 'Safe Food and Water for all' que ha tenido lugar este jueves en el marco del salón BforPlanet, que se celebra en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona desde el miércoles.

El director académico del Foro de la Economía del Agua, Estanislao Arana, ha abogado por la implicación en este reto de todos los actores sociales, públicos y privados, para el buen aprovechamiento del recurso.

"Sin contar con la sociedad civil y las empresas no podemos avanzar, pero el poder público tiene también mucho que hacer y que decir, a través de una regulación que debe ser siempre razonable y proporcionada", ha añadido.

La directora de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de Unilever, Ana Palencia, ha destacado el ODS 17 como pieza fundamental para avanzar en el equilibrio hídrico y ha enfatizado la importancia de las alianzas estratégicas para reducir el gasto hídrico y el desperdicio alimentario, y la importancia de "compartir y no competir" en materia de sostenibilidad.

Palencia explicó la estrategia de su grupo para la reducción de la huella hídrica y el fomento de dieta más sostenible a nivel global, y señaló que, a través de ella, se ha logrado una reducción del 30% en el consumo de agua por parte de los proveedores agroalimentarios de la compañía y del 50% en los procesos de producción.

Por su parte, el global strategist officer de Agbar, Narciso Berberana, ha destacado la cuantificación de la huella hídrica como uno de los elementos clave para mejorar el aprovechamiento del agua: "Lo que no se conoce no puede controlarse ni gestionarse; el primer paso necesario es medirlo".

El chef del restaurante Celler de Can Roca, Joan Roca, ha puesto de manifiesto la importancia de la concienciación, que considera que debe ejercerse desde todas vías disponibles.

"La notoriedad genera una gran responsabilidad: cocinando podemos concienciar al público para ahorrar agua y reducir el desperdicio alimentario", ha explicado.