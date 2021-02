El expresidente de la Generalitat Montilla pide buscar "vías de entendimiento" entre el PSC y ERC

Cree que "las subordinación de ERC al relato maximalista de Junts es de nuevo un riesgo"

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha pedido este lunes buscar "vías de entendimiento" entre el PSC y ERC para evitar que se repita un Govern independentista entre los republicanos y Junts.

"La posibilidad de buscar vías de entendimiento entre los ganadores de las elecciones (el PSC) y los ganadores del bloque independentista (ERC) es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar", ha defendido en una carta publicada en su página web y recogida por Europa Press.

En la misiva, Montilla reconoce las dificultades de esta vía --el PSC ha defendido en campaña que no quiere gobernar con independentistas y ERC firmó un acuerdo que veta cualquier pacto de gobierno con los socialistas--, pero ha insistido en la necesidad de explorarla: "Sé perfectamente cuales son las dificultados para encarar este camino. Pero esta es la encrucijada: o seguir como hasta ahora o explorar nuevos escenarios".

El expresidente socialista, que precisamente gobernó la Generalitat en un Ejecutivo formado por el PSC, ERC e ICV, ha avisado de que no se puede olvidar la situación actual: "Un país destrozado por una pandemia que todavía no hemos vencido, con una gravísima situación económica y muchas fracturas internas. No podemos desviar el foco: esto es lo realmente importante".

Asimismo, ha lamentado que la victoria de ERC por delante de Junts sea tan estrecha que hace "dudar de su capacidad de maniobra para definir una línea política con suficiente autonomía" como para superar la fórmula del Govern actual, ya que ve un riesgo que se repita.

"Espero que sabrán sacar rendimiento de estos resultados y no caer de nuevo en la seducción de los cantos de sirena que les llegarán desde Waterloo. La subordinación de ERC al relato maximalista de Junts es, de nuevo, un riesgo", ha alertado a los republicanos.