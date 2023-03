La exsenadora de Ciudadanos María Ponce ficha por Vox en la provincia de Huelva

HUELVA, 27 (EUROPA PRESS)

La excoordinadora provincial de Ciudadanos (CS) en Huelva y exsenadora de la formación por designación autonómica, María Ponce, se ha incorporado al proyecto de Vox en la provincia de Huelva, en un fichaje que ha sido anunciado este lunes en rueda de prensa por ella misma y el presidente de Vox Huelva y parlamentario andaluz, Rafael Segovia, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Así, Segovia ha manifestado una "enorme satisfacción" de presentar a María Ponce como nueva miembro de su equipo y ha añadido que "desde que la conoce, siempre había sentido que su ideología, sus sentimientos y sus forma de pensar coinciden con los de Vox". Ha indicado que considera que Ponce "tiene todavía mucho potencial que desarrollar a medio y largo plazo en favor de Huelva" y que también tiene "mucho que ofrecer al partido".

Por su parte, Ponce ha manifestado su renuncia por escrito a los cargos institucionales que todavía ostentaba, "por coherencia y por decisión personal". En este sentido, ha afirmado que este paso lo da "con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de poder seguir trabajando para mejorar el futuro de los onubenses" y "convencida de que Vox es el único partido que, después de tantos años de bipartidismo y desilusiones, puede proporcionar a Huelva una oportunidad para que se desarrolle".

La exsenadora andaluza ha destacado la "enérgica" lucha de Vox "contra las corruptelas e irregularidades". "Es un partido que no sólo dice que va a luchar contra la corrupción, sino que va a los juzgados y denuncia en los tribunales cualquier atisbo de corrupción que encuentra", ha dicho.

Ponce ha señalado asimismo que el sector de la agricultura en la provincia de Huelva "es fundamental", destacando que Vox "no se acobarda cuando defiende a nuestros agricultores en el Condado", donde "se ha visto que si no hubiera sido por Vox y por el empeño de onubenses como Rafael Segovia, no se habría registrado la Proposición de Ley de Ordenación de los territorios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana".

Por último, Ponce ha destacado la "gran labor de Vox" en cuestiones "como la defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; en la búsqueda real de la igualdad entre el hombre y la mujer; o la libertad de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos".

"Vox es el único partido que actualmente está dando la batalla cultural a la izquierda, en el que me siento cómoda, identificada y el único que me va a permitir defender Huelva como lo he estado haciendo hasta ahora y manteniendo la lealtad a mis principios", ha concluido.