Exteriores se desvincula del viaje a Cuba de su secretaria de Cooperación y asegura que fue como dirigente del PSOE

El PP critica que una alto cargo del Ministerio aproveche sus viajes para captar votos en favor de su partido

El Ministerio de Asuntos Exteriores se ha desvinculado del viaje a Cuba que realizó en diciembre su secretaria de Estado de Cooperación, Pilar Cancela, y asegura que fue allí como dirigente del PSOE, pero no como enviada del Gobierno.

Cancela, que también es secretaria federal de PSOE Exterior, viajó de México a Cuba el pasado mes de diciembre y en La Habana se reunió con españoles allí emigrados para hablar de la reforma de las condiciones de voto para los electores residentes en el extranjero y de las medidas para facilitar el acceso a la nacionalidad española.

Todo ello en vísperas de un año electoral en España, con autonómicas en mayo y generales en diciembre, y por ello el PP preguntó en el Congreso para qué fue a Cuba la secretaria de Estado, quien la acompañó y quién se hizo cargo de sus gastos de viaje.

NI IDEA DE QUIÉN PAGÓ Y CON QUIÉN FUE

Y en su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Exteriores se desmarca de ese viaje asegurando que la gallega Pilar Cancela Rodríguez se trasladó a Cuba "en calidad de Secretaria Federal de PSOE Exterior".

"Por lo tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores desconoce los detalles relativos a dicho viaje, al no tratarse de una visita en el ejercicio de sus funciones públicas como Secretaria de Estado de Cooperación Internacional --subraya--. Por ello, no se tiene constancia del coste de los billetes, del número de acompañantes ni del importe del hospedaje del mismo".

El PP ya exigió explicaciones al ministro José Manuel Albares por permitir que su secretaria de Estado de Cooperación se vaya a encargar de la campaña exterior del PSOE con vistas a las elecciones autonómicas y municipales de mayo. "La cooperación internacional es política de Estado y no se puede usar el cargo para captar votos para un partido", dijo a Europa Press el diputado Pablo Hispán, uno de los portavoces de Exteriores del Grupo Popular.

"UN ESCÁNDALO QUE NO TIENE UN PASE"

A su juicio, ambas tareas no deberían ser compatibles: o es secretaria de Estado en Exteriores o es responsable del voto exterior del partido. "Es un escándalo --sostiene--. No tiene un pase que la persona que viaja con cargo de los fondos de Cooperación, con la otra mano se dedique a recolectar votos para el PSOE. No es de recibo".

Según Hispán, a cooperación internacional es "política de Estado" y su responsable debe estar "al cien por cien" dedicada a esa tarea y no tratando de "recolectar votos" para el PSOE, y el viaje a Cuba ya supuso traspasar una línea roja.

Y es que, según recuerda, en estos comicios el voto exterior tiene especial trascendencia dado que ya no se aplicará el voto rogado que restringía la participación desde el extranjero y que además se reflejará en el censo la ampliación de electores derivada de las medidas para facilitar la concesión de la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática.