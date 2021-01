El Extra de Navidad de la ONCE reparte 8 millones de euros entre Bilbao y San Sebastián

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El Extra de Navidad de la ONCE ha repartido 8 millones de euros en sus premios mayores en Bilbao y San Sebastián en el sorteo celebrado en la mañana de hoy. El primer premio del Extra de Navidad de la ONCE ha repartido en la Comunidad Autónoma Vasca 20 cupones agraciados con 400.000 euros cada uno.

Según ha informado la ONCE, 10 de esos cupones fueron vendidos en Bilbao por el agente vendedor Álvaro Artetxe, que durante la época navideña comercializó los cupones premiados en la calles más céntricas de Bilbao. "Estoy que no me lo puedo creer. Creo que hay unos seis o siete clientes habituales que se van a llevar una grata sorpresa cuando se enteren a través de los medios o cuando se acerquen a mi punto de venta", ha declarado.

Otros 10 cupones agraciados también con 400.000 euros cada uno fueronvendidos por la agente vendedora Maider Santesteban en el quiosco situado en la calle Loiola de Donostia/ San Sebastián.

Maider ha señalado que "como ha habido tanta gente de compras los pasados días por esa zona, estos cupones premiados están muy repartidos y la sorpresa puede ser muy grande, ya que desconoce a quién ha podido tocarle".

En total, el Extra de Navidad de la ONCE 2021 ha repartido cerca de 30 millones de euros en premios mayores, ya que además de los premios que han quedado en Euskadi, también ha llegado a otros puntos del Estado como Córdoba, Gandia, Hospitalet de Llobregat, Madrid, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Puertollano, Santa Cruz de Tenerife o Villafranca del Penedés.

El Sorteo de Navidad de la ONCE, celebrado en la mañana de Año Nuevo, ha puesto en juego 75 premios de 400.000 euros, y otros tantos de 40.000 y 20.000; así como premios de 500, 400, 300, 200, 100, 50, 20 y 10 euros.