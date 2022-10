El extrabajador de BBVA que realizó informes para el SEPBLAC dice que no vio anomalías en la contratación de Villarejo

El juez tiene previsto llamar a declarar a sus superiores después de la solicitud de la Fiscalía

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

José López, el extrabajador de BBVA que realizó los informes de la entidad en contestación a los requerimientos de información del SEPBLAC, ha asegurado este jueves ante el juez del 'caso Villarejo' que no apreció irregularidades en la contratación del ahora comisario jubilado por parte del banco.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que en su declaración como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, López ha señalado que los servicios por los que la entidad requirió los servicios de CENYT --el grupo empresarial de Villarejo-- eran normales. La compañía, según su testimonio, se encargaría de investigar operaciones en el exterior.

López, que ha respondido a las preguntas de la Fiscalía, ha dado detalles sobre la información que facilitó al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en relación a CENYT.

Su primera gestión, en concreto, le permitió comprobar que Villarejo figuraba como el representante de la compañía siendo el titular identificado legalmente, tal y como requiere la ley de prevención de blanqueo de capitales.

SUS SUPERIORES DIRECTOS

Después de realizar la investigación pertinente y comprobar que CENYT facturaba con el banco, el trabajador llamó al departamento de Compras, que le explicó que las labores realizadas por CENYT dependían directamente de Seguridad.

López, que no habría apreciado ninguna anomalía, comunicó a Seguridad que CENYT no contaba con una cuenta en la entidad, sino que cobraba como una empresa que trabajaba directamente para el banco por la prestación de unos servicios aparentemente normales.

El Ministerio Fiscal ha anunciado en la declaración que pedirá al juez García Castellón que llame a declarar a los superiores jerárquicos de López. Las fuentes consultadas han confirmado que el magistrado considera pertinente esta diligencia y acordará su citación en las próximas fechas.

Este mismo jueves estaba previsto que el empleado de BBVA Óscar Santos declarase ante el magistrado como imputado, pero finalmente se ha acogido a su derecho a no declarar.

El magistrado también citó a declarar este miércoles a tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía como investigados. No obstante, dos de ellos no acudieron al llamamiento y el restante se decantó por no declarar.

En esta pieza de la macrocausa sobre Villarejo, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 pone la lupa sobre los contratos de BBVA con CENYT firmados al menos entre 2004 y 2017 y por los que la entidad habría pagado al expolicía más de 10 millones de euros.

LA RECTA FINAL

Estas declaraciones constituyen la última tanda antes de que el juez ponga fin a la investigación de esta pieza separada número 9, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Se espera que la del expresidente de BBVA Francisco González --que solicitó volver a comparecer-- sea la última declaración. Señalada en un principio para el 2 de noviembre, se aplazó al día 29 de ese mismo mes por problemas de agenda de su defensa.

A González se lo investiga en la AN por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. La Sala de lo Penal levantó su imputación por administración desleal al estimar su recurso del expresidente de BBVA contra la decisión del juez de seguir el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que vio este posible ilícito en el supuesto uso del banco para obtener información sobre una finca que estaba interesado el banquero en comprar a título privado.