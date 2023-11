"No me extraña que quiera subirse al tren, todo el mundo quiere", dice Barbón sobre Ayuso

OVIEDO, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, se ha referido este jueves, a preguntas de los periodistas, al enfado por parte de su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por no haber sido invitada a la inauguración de la variante ferroviaria de Pajares.

"No me extraña que quiera subirse al tren, todo el mundo quiere", ha dicho Barbón, remitiéndose a la explicación que ya se dio desde el Ministerio de Transportes, la relativa a que nunca se invitó a un presidente de Madrid a un tramo de AVE que no correspondía a esa comunidad. En este caso, la variante de Pajares afecta a Castilla y León y Asturias y fueron invitados sus presidentes, ha explicado.

En cualquier caso, Barbón ha dicho que él entiende que Ayuso "tenga ganas de subirse al AVE, a la alta velocidad en Asturias" y ha dicho que la presidenta de la Comunidad de Madrid tendrá "oportunidades" para hacerlo, como "cualquier persona" y como él mismo, que cogió este jueves el tren para ir a León a participar en varias reuniones de trabajo.

Para el presidente de Asturias, la alta velocidad ayudará a que se trasladen a Asturias muchas personas que buscan su atractivo natural. Y ha añadido que el Principado también es "un refugio político, en el sentido de la buena política, que no está crispada y sin insultos".