El extraño robo en casa de Anabel Gil, la hija de Gil Silgado

MADRID, 5 (CHANCE)

Hay cosas que ocurren y no tienen explicación y ésta es una de ellas. Hablamos con Anabel Gil en exclusiva para que nos cuente cómo se encuentra después de que entrara en su domicilio a robar y lo cierto es que notamos a la hija de Gil Silgado tranquila, aunque un poco desconcertada con lo ocurrido. Como bien saben, no tiene relación con su padre desde hace años y son muchas las rencillas judiciales que tiene pendientes con él, pero en esta ocasión -por el momento- nada tiene que ver con el exnovio de María Jesús Ruiz.

El robo se produjo dos días después de que Anabel Gil tuviera una reunión de carácter laboral de la que salió poca convencida y con una respuesta clara, no llevaría a cabo ese proyecto que tenía entre manos. La hija de Gil Silgado recibe una llamada telefónica de su madre, quien le avisa al instante de que han entrado en su casa a robar. A priori, un susto bestial al no saber qué se habían llevado, pero una vez cuantificado los daños, se trata de un 'robo' de lo más extraño posible.

Se llevaron una carpeta con documentación confidencial y de carácter privada de Anabel Gil, un reloj personal, una sortija de su madre y una medalla de su hermano. Además, removieron todo lo habido y por haber en el domicilio, para dejar evidencias que alguien había entrado en la casa. Todo parece indicar que se trata de un susto que han querido darle a la colaboradora de televisión. Y es que aunque todavía nadie sabe quién ha sido el autor de los hechos, la hija de Gil Silgado está tranquila porque sabe qué no tiene cuentas pendientes con nadie.

Y es que Anabel Gil está completamente segura de que este susto que le han dado tiene que ver con la reunión que tuvo días antes, de la cual no salió conforme con lo que se iba a llevar a cabo y finalmente se echó para atrás: "Sí, estoy segura de que tiene que ver con la reunión y así se lo he expresado a la policía. Cuando llamamos a la científica nos dijo que era muy raro, que no se habían llevado nada, es cómo que ellos quieren que veamos que han entrado y han invadido nuestra intimidad, para asustarnos".

Si bien, ustedes piensan que el padre de Anabel Gil tiene algo qué ver en el robo, pueden estar tranquilos. Gil Silgado se encuentra en busca y captura por la policía y está en paradero desconocido. Además, a pesar de tener varios temas pendientes con su hija, actualmente están las cosas muy calmadas entre ellos. Ella misma confiesa: "¿Papá? Papá está escondido y él no tiene motivos ahora mismo, con él no tengo nada más que la sentencia que tenemos, que le ganamos, pero yo no he vuelto a mover más papeles porque sé que no nos va a pagar".

Anabel Gil nos ha confesado qué se han llevado de su casa: "Se llevaron una carpeta mía de papeles del 2018, un reloj que tenía yo de mí abuelo, de mi madre una sortija de plata y de mi hermano una medalla de plata que tenía grabado su nombre". Y es que la hija de Gil Silgado entiende que: "Se han llevado algo para decirle a quien se lo haya encargado 'mira, hemos estado allí'". Con esta firmeza y certeza, la empresaria ha querido expresar su tranquilidad ante 'el susto' que ha sufrido días atrás, ya que la policía ahora mismo se encuentra investigando las pruebas encontradas en su domicilio, además de los datos ofrecidos por nuestra protagonista.