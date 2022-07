Extremadura baja en su incidencia acumulada, que se refleja en la reducción de ingresos y fallecidos

MÉRIDA, 29 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha destacado que la comunidad autónoma de Extremadura está bajando la incidencia acumulada de la Covid-19 en los últimos días, un hecho que se refleja en la reducción de ingresos hospitalarios y de personas fallecidas.

"Ojalá la variante que tenemos en este momento, que mayoritariamente, en el 98 por ciento es BA.4 y BA.5, se quede con nosotros por mucho tiempo", ha sostenido el consejero extremeño.

Vergeles, a preguntas de los medios por la situación de la pandemia en la región, ha indicado que tiene unas cifras bastante más bajas en incidencia, tanto en población general como en mayores de 60 años, algo que se está reflejando también, tanto en los números absolutos como en los número relativos, en cuanto a los ingresos hospitalarios y en los fallecimientos".

Por otra parte, ha asegurado que le está gustando "mucho" la información publicada por los medios últimamente al utilizar "con en lugar de por" al informar sobre los casos de coronavirus.

"Luego, ante la duda, yo les recomiendo, si me permiten la licencia, que utilicen la palabra con covid, que refleja mejor la realidad que si dicen por Covid", ha sostenido.

José María Vergeles ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa en la que ha presentado los nuevos programas de envejecimiento activo y de terapias para personas vulnerables.

También, y preguntado por consejos para evitar posibles golpes de calor de cara a las temperaturas elevadas que se esperan en los próximos días, el consejero ha indicado que la sociedad actual está mucho más informada y tiene más elementos para decidir que generaciones anteriores.

Por ello, ha apelado al autocuidado, a la autoprtección y al "sentido común", además de a la "responsabilidad" de la sociedad, ya que un golpe de calor "puede matar" y es una muerte "evitable".

"La mayor parte de las cosas que se pueden hacer para evitarla depende de nosotros y son cosas sencillas, de sentido común y accesibles a todos", ha insistido, al tiempo que ha expuesto que lo tienen "más difícil" las personas que trabajan en el exterior.

No obstante, ha apuntado que la mayoría de los casos de golpe de calor que se han registrado en Extremadura no se han dado en el entorno laboral, una afirmación con la que, como ha dicho, no quiere "culpabilizar" sino "llamar la atención".

"En una sociedad donde tú por la mañana puedes salir con todas las alertas puestas tienes muchísimos más elementos de juicio para decidir qué hago para estar más saludable. Y eso es a lo que apelo", ha insistido.