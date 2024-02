Extremadura pide que Gobierno incluya el regadío Tierra de Barros en el Protocolo Hidrográfico como le reclama Bruselas

Comisarios europeos, Junta y CHG se reunirán de forma telemática el día 28 para abordar "exclusivamente" el regadío de Tierra de Barros

MÉRIDA, 23 (EUROPA PRESS)

La Junta de Extremadura ha pedido mediante una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que "por favor" incluya "a la mayor brevedad posible" el impacto del proyecto de regadío de Tierra de Barros sobre la masa de agua en el III Protocolo Hidrográfico de la Cuenca del Guadiana, tal y como ha pedido la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

"Desgraciadamente, si el proyecto no está incluido en el III Protocolo Hidrográfico de la Cuenca del Guadiana no podemos empezar las obras", ha señalado en declaraciones a los medios este viernes en Mérida el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta, Ignacio Higuero, quien ha incidido en que "los fondos no son viables si el proyecto no está incluido" en dicho protocolo hidrográfico.

Según ha dicho, así se recoge en una carta que ha recibido la Junta de Extremadura esta semana por parte de Bruselas en la que se indica que el proyecto "tiene que estar incluido en el III Protocolo Hidrográfico de la Cuenca del Guadiana" de forma "indispensable", y por ello pide al Gobierno central que acometan dicha inclusión "lo antes posible" para que puedan comenzar las obras "lo antes posible".

"Es el sueño de una comarca, es el sueño de un Gobierno (el extremeño), y es el sueño mío", ha reconocido sobre el proyecto el consejero, quien ha añadido que la Junta presionará y llamará "todas las semanas" al Ejecutivo nacional para que incluya el proyecto en el citado protocolo "lo antes posible".

En este punto, ha reconocido que en el citado protocolo "está hecha" la reserva hídrica (de casi 44 hectómetros cúbicos)" pero "lo que no está metido es el proyecto", algo que según ha reiterado es lo que ahora hay que "intentar" que se incluya entre el Gobierno central y el Gobierno de Extremadura, para así "empezar las obras lo antes posible".

En cuanto a si una vez incluida la reserva hídrica no debería ser difícil modificar el protocolo e incluir el proyecto, el consejero ha dicho que entiende que no debería serlo, aunque "desgraciadamente" la ministra Ribera "no es amiga de los regadíos". "Estamos ante un Gobierno central y un Gobierno de Europa que desgraciadamente no ha ayudado al mundo rural y lo que tienen que hacer es dar la cara", ha aseverado.

REUNIÓN CON BRUSELAS

Por otra parte, Ignacio Higuero ha avanzado también que el próximo día 28 se celebrará una reunión telemática con participación de la Junta de Extremadura, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y varios comisarios europeos para hablar "exclusivamente" sobre el regadío de Tierra de Barros.

Así, tras considerar que "habrá un antes y un después" tras dicha reunión telemática que "es fundamental", ha apuntado que en la misma la Comisión Europea "tiene que decir si cree en el proyecto" y Confederación Hidrográfica "tiene que decir que cree plenamente en el proyecto", en tanto que "la reserva hídrica está hecha y lo único que falta es que el Gobierno central dé el visto bueno e incluya el proyecto de Tierra de Barros en el III Plan Hidrográfico de la Cuenca del Guadiana".

"Una vez que tengamos eso empezamos las obras inmediatamente", ha señalado Higuero, quien ha añadido que no se empezaron las obras antes porque el anterior Gobierno autonómico del PSOE "sabía que no estaba incluido el proyecto del III Plan Hidrográfico de la Cuenca del Guadiana".

En este punto, el consejero ha indicado que "lo ideal" sería que antes de esa reunión telemática del día 28 hubiera respuesta por parte del Ministerio para la Transición Ecológica a la petición de la Junta de que se incluya el proyecto de regadío de Tierra de Barros en el Protocolo Hidrográfico, aunque ha reconocido que "será mucho correr".

"Yo creo que los tiempos en el Gobierno central no van tan rápido como nosotros pensamos. Nosotros presionaremos para tener la respuesta lo antes posible, y que no duden los regantes de Tierra de Barros que vamos a estar encima del Gobierno central y llamaremos a diario si hace falta para que lo incluyan lo antes posible", ha espetado.