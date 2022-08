El exvicepresidente del Parlament juzgado por el TSJC basará su defensa en no reconocer al tribunal

Costa (JxCat) cree que el TSJC no puede juzgar "los acuerdos del Parlament"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente del Parlament Josep Costa, de Junts, considera que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no es quien para juzgar los acuerdos que adoptados por la Cámara autonómica y en eso basará su defensa en el juicio por desobediencia contra los miembros de la Mesa que presidió el ahora conseller Roger Torrent.

"No reconocemos la autoridad de este tribunal para juzgar los acuerdos del Parlament. No para juzgarme a mí como persona física, que no soy nadie y ahora mismo no tengo ningún cargo ejecutivo, pero es que lo que se está juzgando son los acuerdos del Parlament", ha lamentado en una entrevista en 'El Punt Avui' de este viernes, en la que ha explicado que la defensa se basará en este argumento.

Después de que este miércoles el TSJC apartara al magistrado Carlos Ramos del juicio, Costa ha lamentado "falta de transparencia" en la sustitución del presidente TSJC, Jesús María Barrientos, cuya recusación también fue aceptada por el tribunal.

LLUÍS PUIG Y LAURA BORRÀS

Costa ha defendido que el voto del diputado de Junts Lluís Puig, que reside en Bélgica, cobra validez al ser contabilizado por la Presidencia de la Cámara y que si la acta del pleno no lo refleja habría falsedad en documento oficial.

Por ello, ve "mucha comedia" en el debate sobre si el voto de Puig queda invalidado si no se reforma el reglamento del Parlament, independientemente de si se ratifican o no las actas.

Sobre si era necesario pedir un informe jurídico antes de suspender a la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, ha criticado: "Los informes jurídicos normalmente se piden solo cuando sabes qué dirán. Cuando no te gusta lo que dirán o no lo sabes, no los pides".

CONTINUIDAD DEL GOVERN

El exvicepresidente primero ha considerado que ERC y Junts alcanzaron "un mal acuerdo de Govern desde el punto de vista independentista" y que el Ejecutivo catalán no representa ni el conjunto del movimiento ni --en sus palabras-- la mayoría del 1-O.

"Si el actual gobierno persiste en la vía que ha firmado con Madrid, lo que se tiene que hacer es sustituirlo", ha exigido tras criticar la mesa de diálogo y considerar que sus acuerdos contradicen el pacto de legislatura, al entender que no se aborda la autodeterminación y la amnistía, sino el cumplimento de la Constitución.

No obstante, ha considerado que Junts no saldrá del Govern y que el comportamiento de ERC indica que los republicanos son conscientes de ello: "Todo lo que ha pasado es la consecuencia de que hacerlo no tiene consecuencias".