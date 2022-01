Ezequiel Garay y Tamara Gorro ponen fin a su matrimonio con mucho amor entre ellos

MADRID, 3 (CHANCE)

El año ha comenzado con una ruptura que sin duda alguna nos ha pillado a todos por sorpresa, el matrimonio formado por Tamara Gorro y Ezequiel Garay ha llegado a su fin. Aunque parecían la pareja perfecta, siempre cercanos y llenos de vitalidad en redes sociales, la pareja ha decidido seguir con sus vidas por separado manteniendo una relación cordial por el bien de sus dos hijos, Shaila y Antonio."Empiezo este 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y ni siquiera pude llegar a imaginar. Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio", ha comenzado diciendo Tamara en el vídeo en el que ha compartido esta triste noticia con todos sus seguidores de Instagram. "Nos vamos a separar, que no divorciar", ha matizado dejando la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro a lo que ha añadido: "Hemos parado a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido".Visiblemente afectada, Tamara ha recordado los 12 años de relación que han compartido y que tan feliz le han hecho al lado del que es sin duda el hombre de su vida. "Ezequiel siempre me va a tener a su lado, volvamos a estar juntos o sea indefinido. Le quiero, le amo y sé que él también" ha querido dejar claro Tamara en el vídeo en el que ha explicado esta decisión. Con esta noticia la colaboradora de televisión se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida en el que tendrá que salir adelante por el bien de sus hijos: "Estoy pasando por un momento muy jodido, no solo por mi matrimonio, pero se sale de todo y yo solo deseo una cosa, que eso tenga un final muy feliz. Es una pausa para luego coger carrerilla. No voy a hablar más del tema" ha querido zanjar.Como no podía ser de otra forma, Ezequiel también ha utilizado sus redes sociales para mostrar su posición tras la sucedido y ha sido muy claro al hablar de la mujer de sus hijos. "No es un adiós, es un hasta luego, te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida, gracias por estos doce años maravillosos" ha escrito Ezequiel junto a dos corazones rotos como muestra del complicado momento que también atraviesa él.