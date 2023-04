Fabiola Martínez se alegra por la supuesta 'nueva ilusión' de Bertín Osborne

MADRID, 19 (CHANCE)

Después de que este martes la revista ¡HOLA! anunciase en exclusiva que Gabriela Guillem, modelo y fisioterapeuta, era la nueva ilusión de Bertín Osborne, esta mañana nos hemos despertado con unas declaraciones del presentador -para la misma publicación- matizando esta información.

"Gabi es una amiga especial como tengo otras muchas amigas especiales. Es encantadora, simpática y muy guapa. La he visto 8 o 10 veces y ha estado aquí en mi casa de Sevilla con amigas en 2 o 3 ocasiones. Punto y se acabó" ha asegurado Bertín, dejando claro que entre él y la modelo solo hay una amistad 'especial'.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Fabiola Martínez sobre esta noticia y nos ha confesado que le parece "fenomenal" que su exmarido tenga una 'amiga especial' y ha añadido: "si quieres rehacer tu vida tienes que estar abierto a todo, me parece estupendo que tenga amigas y amigas especiales".

"De verdad, ahora mismo lo que menos me apetece es estar hablando de la vida de Bertín, estamos separados desde hace dos años largos, es su vida y puede hacer lo que quiera" ha asegurado la colaboradora, dejando claro que "no lo voy a juzgar" porque "yo también he dicho que tengo amigos, pero eso no escandaliza".

En cuanto al número exacto que su expareja tiene de 'amigas especiales', Fabiola ha optado por reírse y ha contestado: "es Bertín, qué vamos a hacer con él, no le vamos a cambiar a estas alturas".

Fabiola ha desvelado que Bertín "no me lo explicó, pero me dejó un audio y en ese audio me dijo 'parece que va a salir algo', restándole un poco de hierro a la situación", pero la colaboradora tiene claro que "en algo así yo no intervengo".

La exmujer del presentador de televisión ha concluido asegurando que "no sé si es una más o una menos, o la definitiva, lo único que quiero es que esté bien" y que ella "nunca, jamás en mi vida, he sido envidiosa o celosa". De esta manera, Fabiola ha querido restarle importancia a la supuesta nueva ilusión y ha terminado sus declaraciones sin querer confirmar o desmentir si ella tiene un 'amigo especial': "Yo no doy exclusivas, no entro ahí".