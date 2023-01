Fabiola Martínez asegura que Joana Sanz, mujer de Dani Alves, "lo está pasando muy mal"

MADRID, 26 (CHANCE)

Fabiola Martínez está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, atrás quedaron los meses convulsos por su separación con Bertín Osborne, con quien tiene una magnifica relación. Ahora, es una mujer todoterreno que, además de colaborar en 'Y ahora Sonsoles' sigue trabajando duro en la Fundación Osborne. De hecho, este jueves le hemos visto presentando los nuevos talleres gratuitos de afectividad y sexualidad junto con la fundación.

Fabiola ha explicado que "la sexualidad es un tema bastante tabú" y algunas familias pueden pensar que "como sus hijos tienen discapacidad, no les hace falta" tratar este tema. La colaboradora ha hecho especial hincapié en que es en estos casos "cuando más falta hace porque el no ayudarlos a entender su cuerpo, también los convierte en más vulnerables todavía en cuanto al entorno que les rodea".

A pesar de no ser amiga directa de Joana Sanz, también le hemos preguntado a Fabiola cómo se encuentra la mujer de Dani Alves tras su detención por presunta violación: "yo no tengo amistad con ella, tenemos amigas en común. Es una chica bastante joven, tengo entendido que no tiene hermanos, que su madre acaba de fallecer, pues tiene que ser bastante duro".

Fabiola sí que nos ha confesado que, aunque no ha hablado con ella, sí "me he informado y me he querido interesar por su situación y lo está pasando muy mal como es lógico. Hasta que no se sepa y la ley no determine exactamente qué es lo que pasó y cómo pasó para ver culpables, pues lo debe de estar pasando muy mal".

En cuanto a su situación personal, Fabiola nos ha asegurado que está muy tranquila soltera, pero no cierra la puerta al amor: "yo muy bien, estoy tranquila y me lo preguntaste hace un par de días y no me pude extender mucho, pero estoy que no necesito eso que vosotros queréis de si hay una pareja, si va a haber, si estoy abierta al amor o cerrada al amor ni abierta ni cerrada, las cosas llegan y uno no puede buscar y yo no siento que tenga la necesidad de llenar ningún espacio de mi vida".

Fabiola ha aclarado que está cansada de que le pregunten por Bertín, con el que tiene una relación estupenda, y nos ha dejado claro que él "forma parte de mi vida y formará parte de mi vida hasta el día que no estemos alguno de los dos". Y es que aunque entre ellos dos se acabase el amor de pareja "el amor de hombre y mujer" continúa "el amor de dos personas que han vivido tantas cosas, que han formado una familia, ese está".