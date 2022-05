Fabiola Martínez se confiesa. ¿Está abierta al amor tras su divorcio de Bertín Osborne?

MADRID, 19 (CHANCE)

Volcada en la Fundación sin ánimo de lucro que preside con Bertín Osborne para ayudar a familias que, al igual que ellos, tienen alguno de sus miembros con parálisis cerebral, Fabiola Martínez ha presentado en Madrid su última y pionera iniciativa; una aplicación llamada 'Más Family' que aglutina no solo mucha información para facilitar el día a día de los enfermos y sus familiares, sino que también incluye varias áreas - jurídica, psicológica, médica o administrativa - para "cuidar del cuidador".

Pero, ¿se cuida Fabiola? ¿Cómo definiría su momento actual?: "Estaba en una época de dedicarme tiempo, de prestarme atención, de sanear los malos pensamientos, pero ahora estoy trabajando, lo que me da mucha satisfacción y tranquilidad económica, que es lo que te permite hacer todo lo demás" confiesa, asegurando que ahora quiere empezar a hacer "muchas cosas", como "viajar y abrirme al mundo".

Y es que, como reconoce, "cuando tienes niños siempre te dejas algo por hacer" porque "ser madre es una responsabilidad que te cambia la vida". Ahora, y a pesar de que Kike "necesita mucha atención", sus chicos ya son mayores - Kike tiene 15 años y Carlos 14 - y es "un buen momento" para dedicarse tiempo a sí misma, darse "cariñito y no dejar aparcado nada".

"Quiero disfrutar, recuperar amistades, quiero viajar, tengo una espinita que me ha surgido de hace unos meses, que creo que lo único que me queda pendiente, es recuperar mis raíces" desvela, reconociendo sus ganas de volver a Venezuela después de tantos años: "Tengo ese vacío y esa necesidad de acercarme a mis orígenes. No sé si voy a conseguir ir por la situación y tengo que tener mucho cuidado, pero a lo mejor me acerco mucho. Estoy pensando dónde ir que me recuerde mis raíces latinas".

Un viaje que planea hacer con una amiga, ya que por el momento no ha encontrado a nadie que sustituya a Bertín - del que se separó en enero de 2021 - en su corazón. "Todo tiene un proceso. Cuando pasas parte de tu vida con una persona con la que crees que vas a pasar el resto de tu vida y eso no sucede, pues necesitas un tiempo de volver a confiar, de creer que es posible, de volver a abrirte a emociones" explica, reconociendo que ahora necesita "cuidarse" porque su separación ha sido "una especie de fracaso, unas expectativas no cumplidas".

"No es cuestión de tener o no tener ganas, pero no me quiero forzar. Si aparece alguien estaré encantadísima, porque no le he cogido manía a los hombres, pero de momento no es un objetivo" añade a corazón abierto.

Y si Fabiola no tiene prisa por encontrar de nuevo el amor, Bertín ha declarado en más de una ocasión desde su separación que se ha "cortado la coleta" y no piensa volver a enamorarse: "Ya le quedaba poco" bromea Fabiola, apuntando que el artista "también tiene derecho a hacer lo que le dé la gana" y ella no sabe, "ni tampoco le pregunta", por su vida sentimental. "Es como el refrán que dice que si naces así, eres así y eso no cambia" asegura.

Por último, la venezolana ha salido al paso de las falsas informaciones sobre su presunta amistad especial con un hombre con el que fue pillada cenando en Madrid hace algunos meses. Dolida, Fabiola cree que fue "un montaje de gente que tenía a mi alrededor y que me decepcionó mucho". "A mí no me seguís, yo no tengo un paparazzi vigilando cada momento y si lo tengo se aburrirá como una ostra. Y justo quedo con esta gente y fue todo muy raro. Era un matrimonio y ella no aparece y él sí. Los conocía de hacía mucho tiempo, no teníamos mucha amistad. Pero son de esas personas que están en tu vida. No sé lo que buscaban, pero no creo que les hiciera tanta falta dinero como para fastidiar una relación" ha contado, desvelando qué hizo cuando descubrió una traición que, desvela, le decepcionó y enfadó mucho. ¡Dale al play y no te pierdas el final de la historia!